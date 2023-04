Marcelo Peña: “Hay que extirpar la Zona Roja, que se vayan a otros distritos”

En el día de ayer se conoció la decisión de la Municipalidad de La Plata de avanzar con la reubicación de la Zona Roja hacia un sector determinado en avenida 122 entre 52 y 55, detrás del Paseo del Bosque.

Según informó la Comuna, ya se comenzaron las tareas correspondientes para concretar el traslado y por eso se les notificó al Ministerio de Seguridad y a los distintos actores del sector, incluidas organizaciones que nuclean a trabajadoras sexuales y organismos públicos de carácter local, provincial y nacional.

A diferencia del área en donde actualmente se desarrolla la Zona Roja, que no se encuentra delimitada con precisión y ocasiona diversos inconvenientes a los vecinos del lugar, la nueva ubicación comprenderá específicamente el tramo que se extiende entre las calles 52 y 55 sobre la avenida 122, donde funciona actualmente un retén policial.

Ante este contexto, el abogado Marcelo Peña, referente del espacio de La Libertad Avanza –partido que conduce Javier Milei– en la capital provincial, habló con diario Hoy y cuestionó duramente esta decisión del Ejecutivo comunal: “No aceptamos desde el esquema libertario una relocalización, sino que nosotros planteamos la eliminación de la Zona Roja. La Plata no tiene por qué tener Zona Roja, que se vayan a Ensenada o a Berisso, o a otros distritos”.

“El único objetivo que tiene hoy la Zona Roja es la promoción de actividades delictivas, no puede avalarse la permanencia. Las causas penales que se forman cotidianamente en esa zona tienen que ver con robo, entraderas, venta de drogas al menudeo y lo que además implica son las negociaciones espurias entre funcionarios y fuerzas de seguridad, que no debe permitirse porque básicamente se están permitiendo actividades delictivas”, apuntó el letrado.

Peña sentenció: “Sostengo la prohibición de la relocalización, la eliminación, lo que no quita que se vayan a otra localidad. ¿Por qué el vecino de la avenida 66, avenida 60 o el comerciante tiene que soportar permanentemente actos de vandalismo y narcomenudeo?”.

“Siendo sensatos y abiertos, resulta imposible de controlar, la experiencia nos dio lugar a que se incremente en un 300% la actividad delictiva en esa zona de la ciudad. Lamentablemente no se puede controlar la desorganización que generó tantos años de permanecer allí y hay que darle un corte, dar una regulación de la explotación sexual, que no es delito, pero sí lo es la promoción y facilitación de la prostitución, y eso no está controlado”, explicó el referente “libertario”.

En ese sentido, cuestionó el accionar policial, ya que “está claro que coexisten intereses de fuerzas de seguridad y funcionarios políticos que no les conviene acompañar esta tesitura que planteamos nosotros”.

“Creo que la posición de Garro es de neto corte electoral, ampliar sobre todos los sectores, pero nosotros somos antagónicos, y aunque se nos jacte de controvertidos, nosotros pensamos en el vecino de esa zona que no puede salir a las cinco de la mañana porque hay motochorros o un tipo que le orinó las plantas”, aseveró.

Peña dijo además que, “por más que impulses mayor refuerzo policial o se vayan a una zona aledaña, no es la cuestión. Hay que extirparla. La decisión de enviarla a la zona del Bosque, zona de estudiantes, es generar mayor peligro para quienes vienen a estudiar a la ciudad”.

Para finalizar, el abogado reiteró su planteo de “dar posibilidades laborales con ciertos beneficios impositivos para empresas que contraten a estas personas que ejercen la actividad sexual o incorporarlas a las cooperativas que tiene el Municipio, y quienes no quieran, que se vayan a otro distrito a ejercer la prostitución”.