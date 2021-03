Marcharon en La Plata para pedir justicia por los femicidios

En el marco del Paro Internacional de Mujeres, este lunes 8 de marzo mujeres, lesbianas y disidencias de la ciudad de La Plata marcharon por las calles de la ciudad, desde la concentración que tuvo lugar en Plaza Moreno, punto de partida.



El pedido de justicia por los femicidios que se cobran la vida de una mujer cada 23 horas, la exigencia de una reforma judicial con perspectiva de género, la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de género y la implementación del cupo laboral trans fueron algunas de las consignas que marcaron la tarde.



“Hicimos un petitorio a la Corte y Procuración de la Provincia, pedimos una Secretaría de Género porque hicimos una encuesta entre las trabajadoras, donde el 95% de ellas manifestó que sufrieron violencia en el espacio de trabajo. Lo más triste es que muy pocas efectuaron las denuncias y las que lo hicieron no tuvieron respuesta, el sistema no funciona y hay que cambiarlo”, dijo a diario Hoy Marianela, de la Colectiva de Trabajadoras Judiciales.



Por su parte, Julia, una joven estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que marchaba con sus compañeras de clase señaló a este multimedio que el motivo de la marcha este año “es el mismo de siempre: queremos que dejen de vulnerar nuestros derechos y seguir luchando para conquistar los que faltan”.



“Hay que visibilizar los femicidios que están ocurriendo, este 8M es importante movilizar por eso, también para exigir una reforma judicial con perspectiva de género, que se aplique la Ley Micaela y exigirle a Garro que haga cumplir esa ley en La Plata”, dijo Victoria desde la Corriente Popular Vallese.



En ese orden, la militante platense agregó que “en las fiscalías las denuncias se acumulan y se siguen repitiendo porque no hay respuesta del Poder Judicial, ni hablar de algunos fallos de jueces que hablan de desahogo sexual ante una violación”.



Por su parte, Estefanía desde una organización estudiantil de la UNLP señaló que en cuanto a la reforma de la Justicia, “tiene que haber una deconstrucción del sistema patriarcal desde la mirada masculina y dejar de mirar lo que hacemos y dejamos de hacer nosotras”.

También en Berisso



Por otro lado, en la vecina localidad de Berisso, realizaron una jornada cultural en el skate park, donde las diversas organizaciones de la ciudad se convocaron para manifestar sus diferentes perspectivas sobre la realidad de las mujeres en la localidad. Además, tocó la sinfónica municipal en homenaje al día de lucha de las mujeres y disidencias.



“En Berisso tenemos un 60% del total de las denuncias por causas de violencia de género, eso es porque las mujeres saben que si denuncian hay un Estado que va a dar una respuesta”, dijo la directora de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Marina Peñalba.