Máximo Kirchner, desde Cañuelas, salió con todo contra la oposición

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cruzó a la oposición durante un acto en Cañuelas, que sirvió para la presentación de la lista de concejales en el municipio bonaerense. Del acto también formaron parte los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, la intendenta Marisa Fassi y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

“Hay muchísimas cosas para discutir en la Argentina. No hay lugares menores en la política, no son los cargos los que importan, es la persona y desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación”, destacó Máximo Kirchner.

En esa línea, el dirigente sostuvo: “Tenemos una clase política que siempre está especulando para ver cómo se acomoda, qué puestito agarra y tenemos a las y los dirigentes, que son aquellos que buscan representar a su pueblo”, agregó.

“Cuando viene la difícil a veces el cuero duele porque pegan duro y no les importa nada. Vimos cómo algunos medios en 2019 proponían, desde los márgenes que estipulan y a partir de los intereses que los movilizan, cosas diferentes que las que mueven al conjunto de nuestra sociedad”, agregó.

Al referirse a la agenda que algunos medios tratan de imponer, expresó: “No lo muestran para suplir el debate, para desprestigiar a la política. Y no hay que olvidarse que, si no hay construcción, la tele no te trata bien y no tenés compañeros, sanseacabó”.

El diputado cuestionó la actitud de quienes parecen dar cuenta del resentimiento porque la mayoría de la sociedad no les hizo caso en 2019. “Vemos cómo se pusieron con lo de Guernica emitiendo horas de TV haciendo uso de la necesidad genuina de la gente, fingían sensibilidad ante la desgracia”, dijo.

Máximo Kirchner hizo especial hincapié en las consecuencias de las políticas impulsadas desde el gobierno de Mauricio Macri: “Se perdieron cuatro años muy valiosos en Argentina. Nunca nos debió haber pasado Macri, y eso pasó porque se sometió a la sociedad a un enorme engaño. No puede explicar ni siquiera por qué tomo ese préstamo con el Fondo. Decía que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrentó: lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoyó el FMI”, agregó.

Como parte de las críticas lanzadas a la oposición, se refirió a las últimas polémicas disparadas por ese sector político. Recordó que durante el macrismo “dejaron equipamiento sanitario abandonado” y “no avanzaron con la terminación de hospitales”. Luego, comparó: “Y de repente los vemos que fingen la indignación y hacen ponderaciones que nada tiene que ver con la realidad de los argentinos y argentinas”.

“Tenemos que escuchar todo y muchas veces, cuando vemos los juicios sobre nuestro presidente y nuestro Gobierno, preguntarnos el por qué de muchas cosas”, concluyó.