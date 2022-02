Mesa judicial: Biorci no declaró y Villegas sería citado nuevamente

La Subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso recibió ayer a Darío Biorci, exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien estuvo presente en la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en 2017 en la cual se habló del armado de causas contra sindicalistas, pero decidió no prestar su testimonio y solamente dejar un documento.

“No prestaré declaración ni haré manifestaciones ni responderé preguntas ante esta Comisión”, sentenció el exfuncionario de la AFI en su escrito y aseguró que se encuentra a “total disposición” del juez federal que está a cargo de la causa, para “colaborar y comparecer a dar explicaciones”.

En ese marco, el diputado Leopoldo Moreau, quien preside la Comisión Bicameral de Inteligencia, aseveró en declaraciones periodísticas que “queríamos conocer cuál era el rol que él tuvo en la instalación de toda la tecnología que permitió que se ­grabara con imagen y con voces la reunión, porque, de acuerdo a lo que nosotros ­tenemos entendido, él fue al día siguiente y junto a otros agentes de la AFI fueron a ­desinstalar las cuatro cámaras y los micrófonos que habían instalado el día 14, previo a la reunión”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade, también miembro de la Comisión, añadió: “La declaración de Biorci era muy importante porque, de los tres agentes que estaban ahí en la reunión, era quien más alto rango tenía. También sabemos que Biorci tuvo roles protagónicos, con lo cual era importante para saber qué estaban haciendo ahí, cuál fue su rol, quién los invitó, quién los convocó y cómo siguió el trabajo de esos tres agentes, si terminó en esa reunión o siguieron participando en las maniobras para detener a Medina y otros sindicalistas. No la vamos a tener esa declaración, probablemente la tiene el juez, y dudo que se niegue a declarar allí como lo hizo acá”.

El turno de Stella y Grassi

Los legisladores confirmaron que para el martes próximo a las 12 fue convocado el exgerente de Relaciones Institucionales del Banco Provincia Hernán Stella, quien, de acuerdo a lo explicado por Tailhade, “era una autoridad política del banco, pero ­fundamentalmente era el jefe de Patricia Bencivengo, que es la trabajadora del ­personal de Ceremonial del Banco Provincia que recibió a los participantes de la reunión, persona que nos mintió en la cara cuando tuvimos la declaración de ella y le mintió al juez porque le abrió una causa por falso ­testimonio, le secuestró el celular; y a Stella vamos a preguntarle si estaba al tanto de lo que pasaba en ese momento como jefe del área de Ceremonial y alguna otra ­particularidad”.

“También está citado el exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires Adrián Grassi, que ahora sabemos que visitó la AFI en varias oportunidades, ­algunas con Villegas, y del cual tampoco tenemos dudas –o por lo menos yo no tengo dudas– de que conocía que Juan Sebastián De Stéfano formaba parte de la AFI. En esta inverosímil versión que quiere dar el macrismo que nadie sabía que eran agentes de inteligencia, como mínimo Grassi no podía desconocerlo porque antes de asumir ese cargo en la Provincia había sido fiscal de la Ciudad, para ser fiscal tuvo que hacer un concurso, y ese concurso lo manejó Juan Sebastián De Stéfano cuando él era parte del Consejo de la Magistratura, con lo cual no podía desconocer que estaba en la AFI. Y ahora está mucho más reforzada esa idea a partir de que tomamos conocimiento por los diarios que visitó la AFI un mes antes de la reunión de la de la Gestapo, por lo cual le vamos a preguntar eso”, explicó el ­legislador.

Para finalizar, consultado sobre la negativa del exministro de Trabajo Marcelo Villegas a declarar, Tailhade remarcó: “No me sorprende, esta gente evidentemente no tiene ninguna cuestión ni ningún argumento válido para oponer a lo que está básicamente en el video. Así que no, no me sorprende, pero vamos a insistir porque la verdad que no se puede escapar de una responsabilidad institucional de esta naturaleza una persona que tuvo ese cargo en la provincia de Buenos Aires, no es posible que admitamos que no quiere declarar, y por eso vamos a insistir y vamos a insistir también con el resto de la política, por eso también llamamos a Grassi y también tenemos pensado convocar al exministro Gigante”.

Más “casualidades” en la agenda del exministro

En el marco de la causa judicial, cabe señalar que, de acuerdo a la lista de visitas a la AFI que entregó el organismo a la Justicia, figura una visita de Villegas al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, el 31 de julio de 2017. Sin embargo, en la agenda del exministro, el 12 de junio aparece una reunión con Majdalani y Grassi “en Capital” a las 14:40, sin especificar lugar. Dos días después colocaron cuatro cámaras de la AFI allí, el 15 se hizo la reunión, el 16 retiraron todos los aparatos.

El encuentro figura en forma genérica como “reunión en Bapro”. Con respecto a la visita de Villegas a la Casa Rosada el 4 de mayo previo, dice: “Reunión en Casa Rosada con Macri, (Guillermo) Dietrich, (Gustavo) Arribas, (Patricia) Bullrich y (Rogelio) Frigerio”.

La agenda de Villegas tiene una gran cantidad de encuentros que figuran como “Tema: Uocra”. Asimismo, hay nombres que se repiten: Ritondo, el exministro de Justicia Gustavo Ferrari (con visitas también a la AFI) y el exjefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, entre otros.

En esos registros queda a las claras la responsabilidad de Villegas en la reunión que avanzó en el armado de causas ilegales contra dirigentes sindicales.