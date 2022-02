Carpetazos judiciales: Villegas y el avance contra los gremios

En el marco de la causa judicial en la que se investiga precisamente el armado de causas a dirigentes gremiales, la cual tiene como principal protagonista al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas debido a su deseo de armar una “Gestapo” que termine con los sindicatos, fuentes judiciales confirmaron a diario Hoy que la agenda del exfuncionario ratifica la información publicada en este medio, en donde el propio ingeniero Marcelo Balcedo relató cómo el por entonces ministro colocó una carpeta sobre la mesa con la causa que se le iba a iniciar a Juan Pablo Medina, titular de la Uocra La Plata en ese tiempo.

“Yo lo había citado para hablar de paritarias y me trae la carpeta del Pata Medina hecha por la AFI. Yo pregunté qué era eso, y me dijo que era para detenerlo. Yo estaba con mi secretaria, Susana Mariño, y lo tenemos grabado, en audio. Ahí me empieza a contar que lo llamaron un día y que fue a Olivos, donde se encontraban Macri, Vidal, Jorge Triaca (exministro de Trabajo de la Nación), Cristian Ritondo (exministro de Seguridad bonaerense), Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación) y Germán

Garavano (exministro de Justicia de la Nación). Entonces Macri les dijo: Yo soy el presidente y el Pata Medina va a ir preso. Así, empezaron a trabajar cada uno por su lado y mensualmente le iban dando el reporte a Macri, tanto del Pata Medina como de unos cuantos sindicalistas más”, indicó Balcedo.

En la agenda de Villegas que ahora está en poder de la Justicia, figura la reunión con Susana Mariño −como representante del Soeme− del 15 de junio a las 14, y la carpeta con la que el funcionario provincial concurrió al encuentro es la misma que puede apreciarse en el video que complicó la situación de los integrantes de la mesa antisindical.

También figura allí registrada la posterior reunión con el propio Medina, que tuvo lugar el 20 de junio, donde el extitular de la cartera laboral, al ser confrontado por el dirigente sindical, negó sus dichos, registrados apenas cinco días antes por Balcedo y Mariño en la sede del Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad).

Una agenda cargada

De la libreta del exministro se desprende además que tuvo al menos cinco citas en el juzgado de Quilmes, a cargo de Luis Armella, antes y después de que se detuviera al dirigente de la Uocra, Juan Pablo Medina.

Una de esas reuniones se dio en la misma fecha en la cual el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, consignó en su propia agenda: “Villegas, juez de Quilmes quiere hablar con MM en privado”.

También aparece por lo menos una reunión con la exnúmero 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, que no estaba registrada en el organismo. Figuran citas en la Casa Rosada y un sinfín de reuniones bajo el título “Tema: Uocra”, con varios de los asistentes al encuentro del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, que está asentado a las 11, sin más precisiones.

La actual gestión bonaerense fue la que entregó a la Justicia la agenda del exministro. Allí figura una primera reunión en Quilmes, en “calle 12 de Octubre 3300 y Calchaquí”, que es el juzgado de Luis Armella, el 24 de agosto de 2017. Ese mismo día el exministro estuvo en la Casa Rosada, en el despacho presidencial. A la misma hora, en teoría en Jefatura de Gabinete, estuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal. Ese despacho era sede, cada tanto, de la mesa judicial nacional, como consta en los correos electrónicos en manos de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Al día siguiente pasó algo relevante: el exministro entregó las notas que hicieron los empresarios de la construcción con denuncias y quejas contra la Uocra, siguiendo un instructivo que se les había mostrado en la reunión en el Bapro.

El 5 de septiembre está anotado otro encuentro a las 10 en la misma dirección del juzgado de Quilmes. El 26 de septiembre se libran dos órdenes de detención contra Medina, ambas basadas en denuncias anónimas del 30 de junio y el 31 de julio; esta última, del Juzgado Federal de Armella, y la primera, de la fiscalía provincial de Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías de Jorge Moya Panicello. Armella procesó al dirigente por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión e intermediación financiera, el 12 de octubre. Moya Panicello dictó la prisión preventiva por delitos similares a fines del mismo mes.

El 18 de octubre de 2017, a las 10:30, esperaban a Villegas en el juzgado de Armella otra vez, supuestamente en la Secretaría 6. El mismo día en la agenda de Nieto, en un archivo creado a las 18:52, dice expresamente, como se indicó: “Villegas, juez de Quilmes quiere hablar con MM en privado”. Faltaban pocos días para que Medina fuera preso.

Hay otras dos reuniones agendadas en el juzgado de Armella: una el 13 de noviembre de 2017, y otra el 4 de mayo de 2018.