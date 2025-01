Milei convocó a Macri a un pacto electoral

En medio de las tensiones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió que Javier Milei convocó a Mauricio Macri, quien ya abrió las puertas para unificar ambos partidos, “para fulminar al kirchnerismo” de cara a las elecciones legislativas de este año.

“Lo dijimos siempre: el que quiera sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina serán bienvenidos. Nosotros no discutimos candidaturas; no nos importa, porque estamos gobernando”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

Más allá de la posibilidad de que LLA y el PRO vayan juntos en un frente electoral oficialista, el funcionario aclaró que el Presidente “no está dispuesto a que esa unión esté por encima de las ideas”.

Además, Adorni marcó la diferencia entre ambos espacios: “Milei sabe y está convencido de que lo único imposible es lo que no se intenta. El gradualismo no está dentro de nuestro vocabulario, no es parte del diccionario de Milei”.