“No hay nada que la política económica de Milei deje en pie”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al Presidente Javier Milei, a través de una publicación de su cuenta personal de la red social X, donde indicó que, desde el comienzo de su gestión, “bajaron los salarios y las jubilaciones”. En apoyo a esas declaraciones se sumaron Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y el economista y exintegrante de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón.

“Redujo a cero la inversión pública, se redujo la demanda de consumo. Caen las ventas, se profundiza la recesión y aumenta el desempleo. Todo lo demás es verso financiero”, sostuvo Kicillof.

En su mensaje en la red social X realizada este domingo, el gobernador bonaerense eligió resaltar noticias de distintos medios nacionales en las que se informa sobre la “mayor caída” del consumo de la carne en los últimos 100 años, la baja en las ventas de nafta en todo el país y la merma del 40% del consumo de productos de kioscos, con respecto al año pasado.

Por su parte, Maslatón le advirtió a Kicillof sobre que lo “acusen de keynesiano”. Asimismo, añadió que “lo peor es que ahora viene la destrucción del peso de papel y la voladura de la inflación” y por lo que se demuestra que “este ajuste absurdo solo sirvió para causar recesión y fundición no logrando siquiera la presunta estabilidad buscada”.

En la misma línea, Larroque sostuvo que “las consecuencias del modelo de timba son evidentes” y aseveró que “el Presidente tiene que cambiar el rumbo porque está llevando a la Argentina al abismo”.

Pacto de Julio

Esta semana, Kicillof encabezó el acto por el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en San Vicente y ratificó por enésima vez que no firmará el “Pacto de Mayo” al que convocó el Presidente el próximo martes. También dijo que “la alternativa al actual experimento anarcocapitalista se llama peronismo”.

Esto sucedió en medio de las discusiones internas que mantiene el PJ tanto a nivel nacional como provincial. Pese a esto, mostró gestos de unidad con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien siguió el acto desde primera fila junto a toda la tropa de intendentes y legisladores de La Cámpora.

En medio de la disputa abierta con Nación por los fondos que le adeudan a la Provincia, Kicillof volvió a explicar por qué no será parte del pacto que un grupo de gobernadores firmará el martes con Milei en Tucumán. “Llamo a que acordemos una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo”, dijo el jueves al inaugurar una muestra industrial en Pilar. “En ese documento no hay ninguna mención a promover la producción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores: no vamos a firmar algo que no represente el mandato que nos dio nuestro pueblo”, subrayó.