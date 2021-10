"No hay razones para que haya problemas" con implementación de la canasta de productos, afirmó Fera

"Ni el Estado ni los mayoristas ni los supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios", dijo Fera, para luego enfatizar que en el caso de que se produzca algún problema de abastecimiento, "la responsabilidad será de las empresas productoras".

El titular de Cadam y de la firma Marolio se refirió de esta forma a la lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que el 13 de octubre anunció el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

El mismo día en que el Gobierno anunciaba la puesta en marcha de la canasta de productos, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), la entidad que nuclea a las firmas del sector alimenticio, dijo que "las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación" y que "resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector".

Ante este contexto y frente a la posibilidad de que se pueda registrar desabastecimiento de productos, como advirtieron también dirigentes de la oposición, el Gobierno decidió sumar a provincias e intendencias a un esquema de monitoreo para supervisar el cumplimiento de los precios máximos y el abastecimiento en comercios y supermercados.

"No debería haber problemas en la implementación del congelamiento de precios", repitió Fera a Télam.

El listado incluye a los productos que componen el programa Precios Cuidados, por lo que los valores vigentes en la actualidad seguirán corriendo hasta el 7 de enero próximo según la resolución 1050 de las Secretaría de Comercio.

La canasta -que tiene vigencia para todo el país- cuenta con una importante variedad de artículos que van desde aceite de cocina, harina, gaseosas, vinos, artículos de limpieza, protectores solares, cepillos de dientes, tampones, pañales, agua mineral, choclos en granos y puré de tomares, entre otros productos.

Fera remarcó que "nadie quiere problemas" en la implementación de la norma, tras lo cual deslizó que "hubo algunas interpretaciones equivocadas, de gente que cree que puede hacer lo que no puede hacer".

A mediados de semana, tras advertir inicialmente que la medida podía producir desabastecimiento, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman, salió a aclarar que sus palabras no debían ser interpretadas como una "amenaza" por parte del sector empresario contra la decisión de la dependencia que Feletti.

"La ley es clara", insistió Fera para remarcar que "los mayoristas adherimos" a la medida.

"Si en algún momento alguna empresa deja de entregar o cambia el precio fijado en la resolución, daremos la explicación que corresponde y lo vamos a informar a la Secretaría", agregó el titular de la Cadam.

La provisión de los productos "no es nuestra responsabilidad, sino de las empresas", subrayó Fera.

Respecto a las acciones para controlar los precios Fera señaló que "ya hemos tenido esta estrategia con (la ex secretaria de Comercio Interior) Paula Español" en los distintos planes de precios implementados por el Gobierno.

"Nosotros no hemos tenido nunca problemas con nadie, han venido a controlar y se fueron. Si estamos dentro de la ley no tenemos que tener miedo de nada", enfatizó.

En otro tramo del diálogo con Télam, Fera aseguró "ni el Estado ni los mayoristas o supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios".

Consultado sobre la implementación de la denominado Ley de Góndola, Fera señaló que "si hubiera tenido resultado, si se hubiera implementado como corresponde la Ley de Góndola, hoy no estaríamos discutiendo estos problemas".

"Políticamente el Estado no la puso en marcha -la ley de góndola- porque no quiso, no porque no podía", agregó el dirigente empresario.

Consideró que de haberse implementado correctamente esta ley, "hoy no estaríamos discutiendo, porque en cada góndola habría cinco competidores".

"La competencia es lo único que frena la suba de precios", concluyó Fera.