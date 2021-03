No indagarán a Victoria Donda

El juez federal Sebastián Casanello rechazó ayer el pedido para citar a indagatoria a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María Victoria Donda, en la causa en que se investiga si incurrió en delito al ofrecerle a su exempleada doméstica un puesto en esa entidad oficial.



Casanello entendió que existe un “déficit en la imputación” porque el fiscal no logró exhibir “un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su exempleada”.



“La indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza”, argumentó el magistrado.



El juez dijo que no se puede considerar válida una indagatoria basada en “meras denominaciones legales, adjetivaciones rimbombantes, abstracciones” o en la omisión de “elementos que caractericen jurídicamente la imputación”.