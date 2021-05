“No podemos seguir viendo cómo la carne crece sin ningún justificativo”

Luego de la medida del cierre de exportaciones de la carne por 30 días tras los aumentos desmedidos en ese sector, el Presidente Alberto Fernández se refirió a esa decisión ayer en declaraciones radiales. “No podemos seguir viendo cómo (el precio de) la carne crece sin ningún justificativo”, dijo el jefe de Estado, quien agregó que para ello hay que “poner en orden el mercado interno”.

Fernández señaló que el lunes les explicaba a los exportadores de carne que “se desmadró claramente la situación”. “Fue una reunión muy correcta, en buen tono, ellos entienden el problema, pero no les gusta la solución. Pero les pedí que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir”, explicó el Presidente.

“Cuando uno mira el escenario que había quedado en 2015 y el que recibimos en 2019, se da cuenta de que lo único que cambió es que se le dio total apertura al sector, y que no aumentó la cantidad de toneladas, no aumentó la cantidad de cabezas, que cada vez es menor el peso del novillo que se faena, lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos el kilo de asado. Eso quiere decir que no es verdad que la apertura y la libertad favorece a los mercados; favorece a los más poderosos”, fundamentó el jefe de Estado.

Alberto explicó que la medida busca ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la ­evasión fiscal en el comercio exterior. “En el medio hubo un boom que fue el ingreso de China como demandante de carne, hoy el 75% de lo que se exporta va a China; pero como el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los del mercado interno, eso genera una tensión en los precios que no se aguanta más. Nosotros no podemos seguir viendo cómo la carne crece mes a mes sin ningún justificativo, porque el consumo de carne está cayendo”, agregó Fernández.

“Los exportadores ayer dieron ideas interesantes, como que solo puedan exportar los frigoríficos que se han dedicado a la exportación, porque tienen condiciones sanitarias, de embalaje y demás que los hacen distintos a los otros, y terminar con los exportadores que exportan carne como si fueran camisas: para poder ser exportador de carne hay que cumplir ciertos requisitos”, confesó el primer mandatario.

Además, indicó que “hoy en día muchos de esos exportadores que venden a China compran en el ­mercado de Liniers; y el precio que prevalece es el de la exportación, porque es el que más paga, lo cual solo tergiversa el precio del mercado interno”.