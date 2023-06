“No soy un candidato rebelde, soy un candidato responsable”

El embajador en Brasil y precandidato a presidente del Frente de Todos (FdT) , Daniel Scioli, afirmó que no es un candidato “rebelde” por haber ratificado que competirá en las PASO, sino que es un “candidato responsable. Tengo la suficiente independencia y autonomía frente a lo que hay que hacer”.

En una entrevista concedida a Crónica TV en el programa que conduce “Chiche” Gelblung, Scioli señaló que “hace rato no hablo con Cristina Fernández, pero sé que habla muy bien de mí”.

“Veo que hay una demanda de algo sensato, responsable, previsible y con experiencia. Que hoy, ante este desconcierto, va a haber una boleta que diga Scioli presidente y que la gente elija. Es lo mejor que nos puede pasar, que el pueblo ordene la candidaturas, y hay que tener respaldo, esto es a favor de la Argentina”, remarcó.

Consultado por su equipo económico, el exgobernador bonaerense aseguró: “Tengo economistas conectados a la economía real. Es verdad que hablo con todos, desde Guzmán hasta Melconian, y lo importante es trabajar sobre la economía real, cómo hacemos para crecer y que la gente tenga mejores salarios”.

“El Gobierno de Alberto Fernández tuvo que atravesar una pandemia, una guerra, la sequía, el FMI, que yo había advertido que eso iba a pasar en 2015, pero ahora lo mejor de Argentina está por venir y estoy seguro de que hay que focalizarse en el sendero del crecimiento. Va a ser un gran negocio invertir en la Argentina”, enfatizó.

Scioli negó además que tuviera una mala relación con Sergio Massa: “Yo trato de colaborar con Massa; de hecho, logré destrabar el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que implicará 24.000 millones de dólares cuando le exportemos gas a Brasil”.

“Yo creo que la competencia de fondo es con la derecha. Va a haber PASO, el pueblo peronista quiere PASO, y son obligatorias por ley. Mi presencia en las PASO es una garantía de responsabilidad y previsibilidad, mi decisión es irreversible”, sentenció.

El exvicepresidente apuntó: “Sé que en este momento no puedo ser indiferente. La gente está harta del pasado y busca sensatez, moderación, ante un dirigente que, por ejemplo, sale a hablar de dolarización, de arancelar la salud, de despedir trabajadores... No puedo ser indiferente”.

En torno a quién será su compañero/a de fórmula, reiteró que será una “fórmula federal”, y en ese sentido, al ser consultado por el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey como una alternativa, señaló: “En estos días me junto con Urtubey, tiene experiencia, moderno, y cuando lo escuchás hablar, habla de desarrollo, de producción, trabajo. Tengo una ruta de encuentros en la que quien brinde mayor seguridad y compromiso seguramente me acompañará”.

La decisión de llevar a Victoria Tolosa Paz como precandidata a gobernadora ­bonaerense frente a Axel Kicillof también fue parte de la entrevista: “Con Axel tengo una ­excelente relación, pero Victoria sacó el 38% también encabezando la lista de diputados nacionales, viene trabajando muchísimo, es conocedora del Estado y está decidida a dar un proyecto para la provincia de Buenos Aires”.

Cuando se le preguntó sobre si le resultaba incómodo cierto ninguneo que recibió desde su propio espacio en otros momentos electorales, Scioli señaló: “No soy quejoso, soy goleador de Villa La Ñata, el Pichichi, cuando me meto en el área para hacer un gol alguna patada me como, hay que bancárselo. Bastantes problemas tiene la gente para andar quejándose, estoy listo para hacer más goles para la Argentina”.

En torno a las primeras medidas económicas necesarias para el país, dijo que “es imprescindible un aumento del salario para los trabajadores y las jubilaciones deberían ser del doble de lo que hoy son; no quiero hacer demagogia ni promesas de campaña, pero está claro que hoy no alcanza”.

“No hay ninguna excusa para que a la Argentina no le vaya mejor. Si dolarizamos, no va a pasar eso; si recortamos salarios o reducimos puestos de trabajo, tampoco. El camino es el crecimiento, la producción, las inversiones y la distribución del ingreso”, enfatizó el embajador.

El precandidato presidencial habló también de las encuestas y puntualizó: “Cada vez las encuestas son más una operación publicitaria que otra cosa, porque depende cómo vos preguntes es el resultado. Yo me di cuenta de que la gente me quiere porque hago el ­Bristol test en el verano, además de que amo esa playa marplatense. Ahí tenés la sensibilidad de la gente que me escribía palabras generosas, de aliento, de valorización de mi trabajo en Brasil con Bolsonaro como presidente, donde traje inversiones y después publiqué la carta poniéndome a disposición del peronismo”.