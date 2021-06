Otro jefe comunal con Covid-19: Sujarchuk, de Escobar

El intendente del partido bonaerense de Escobar, el periodista Ariel Sujarchuk, se contagió de Covid-19, la enfermedad transmitida por el virus SARS-CoV-2, y permanecía aislado ayer, con un poco de fiebre y dolor.



El propio mandatario municipal confirmó este dato a través de una publicación en redes. Dijo que había empezado a sentir síntomas compatibles con Covid el domingo por la noche y que ayer se realizó un hisopado que dio positivo.



“Por el momento registré unas líneas de fiebre y dolor corporal, pero guardo reposo en mi hogar y no me impide seguir al frente de la gestión municipal, aunque de manera remota para mantener el aislamiento correspondiente”, explicó el jefe comunal.



También agradeció al personal de salud del municipio, que le brindó, según dijo, “una cálida atención”, y a quienes le enviaron “muestras de cariño” en las horas posteriores a la confirmación de su cuadro.



“La campaña de vacunación crece exponencialmente en nuestro país, pero nos exige seguir extremando las medidas de prevención. No dejemos de cuidarnos”, exhortó Sujarchuk.