Para la madre de Facundo Castro “Berni entorpece la causa”

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril último cuando se dirigía desde su casa en la localidad de Pedro Luro a ver a su novia en Bahía Blanca, aseguró en las últimas horas que “la Policía está involucrada” en la de-saparición de su hijo.

Ahora el joven aparece en una imagen tomada por los policías de Mayor Buratovich, partido de Villarino, cuando el joven fue demorado por violar la cuarentena.

“Una no se imagina como mamá que la Policía bonaerense se va a llevar a tu pibe y lo va a desaparecer”, dijo este viernes Cristina, y le pidió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que no entorpezca la causa. “Siento que Berni entorpece la causa”, sentenció.

Además, la mujer aseguró: “Yo no sé si mi hijo está con vida, quiero que Berni me diga dónde está o dónde lo descartaron”.

“Cuando fui a la comisaría, lo único que hizo la Policía fue boludearme y perder el tiempo. Los mismos testimonios de los policías son contradictorios. Hay tres testigos, en la comisaría no le quisieron tomar declaración a ninguno”, advirtió.

“En un control mostraban la foto de mi hijo y decían que era un peligroso delincuente, que no lo dejaran subir a sus autos. Ensuciar al pibe es de cuarta, pero no me sorprende de la bonaerense. Quiero saber qué hicieron con mi hijo”, reclamó la madre de Facundo.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al Estado argentino información sobre la desaparición de Facundo, a través de una nota presentada a la Cancillería Argentina.

En lo que hace a las investigaciones, la Policía bonaerense fue apartada de la búsqueda de Facundo Castro y allanaron la subestación Policía Comunal Mayor Buratovich, donde operan los agentes que participaron del retén en el que vieron por última vez con vida al joven.

La Justicia Federal ya tiene en su poder los celulares de los cuatro policías investigados, y se secuestró una camioneta Hilux doble cabina, señalada por testigos como el vehículo al que el personal policial subió a Facundo el 30 de abril, alrededor de las 15.30.

La causa está en la Justicia Federal de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Florencia Marrón y el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

La Comisión Provincial por la Memoria denunció la desaparición forzada en un comunicado en el que asegura que “la sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz”.