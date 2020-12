Para Monzó, Macri ya no debería volver a ser candidato

"Macri ya fue”, repetía continuamente una canción que se puso de moda allá por 2019, en un mundo que parece lejano, previo a la pandemia de Covid-19 y a tantas otras cosas. Se la coreaba en las calles, en bares, en plazas. “Macri ya fue, si vos querés...”.



Emilio Monzó, quien supo ser uno de los aliados estratégicos del por entonces presidente de la Nación, parece haber retomado esa idea: dijo que Mauricio Macri no debería volver a ser candidato a la presidencia.



Monzó, que encabezó la Cámara de Diputados durante la gestión macrista, dijo que el exmandatario debería tener una actitud “magnánima” y dar espacio para el crecimiento de otras figuras que forman parte de la alianza que lo llevó al gobierno. Entre ellas destacó a Martín Lousteau, quien, en su opinión, podría hacer que la Unión Cívica Radical se transformara en “el partido más importante” dentro de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio).



Para Monzó, el expresidente “tiene que ser protagonista, pero lo que no puede es volver a ser ­candidato”.



En una entrevista concedida al diario La Nación y glosada por la agencia Télam, el expresidente de la Cámara baja consideró que debería volver la “vieja normalidad”, consistente en una polaridad entre el peronismo y el radicalismo, con el PRO, fundado por Macri, como “parte de ese espacio” enfrentado al justicialismo.



“Sobran dirigentes políticos en Juntos por el Cambio para encarar la elección de 2023”, agregó Emilio Monzó. Y mencionó, en rápida sucesión, al jefe de Gobierno ­porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al segundo al mando de Larreta, Diego Santilli, y a Cristian Ritondo, sin dejar de destacar la figura de Lousteau.



“Macri debería ayudar de manera magnánima a conducir a esa dirigencia al triunfo”, y no presentarse él mismo como candidato, concluyó Monzó.