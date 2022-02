Piden la nulidad de la causa armada contra Juan Pablo "Pata" Medina

El abogado César Albarracín solicitó que se declare la nulidad absoluta de las denuncias anónimas que dan inicio a la causa acumulada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de todo lo actuado en consecuencia; solicitando se disponga el sobreseimiento de todos los asistidos legalmente dentro de la misma: Juan Pablo Medina, María Fabiola García, David Emiliano García, Ruben Darío Roldán, Pablo Nicolás Neces, Lara Miacael Muñóz y Marianela Lujan Pagnoni

El abogado explica en el escrito que "las actuaciones mencionadas y todo lo actuado en consecuencia es fruto de una actividad delictiva de inusitada gravedad institucional desplegada por un conjunto de altísimos funcionarios, que se pusieron de acuerdo con una corporación empresarial para encarcelar y correr de la actividad sindical a Juan Pablo Medina y a toda la conducción de la UOCRA Seccional La Plata"

Albarracín en su escrito judicial indica textualmente a manera de ampliación: "señalamos que todos los intervinientes en las distintas reuniones de la mesa judicial, ocultaron sistemáticamente la existencia de las acciones coordinadas que venían desplegando: los empresarios ocultaron en sus informes que los mismos fueron a pedido del Ministro de Trabajo y para derivación a una causa pena; luego, ocultaron también en sus testimoniales las reuniones previas que habían tenido, el asesoramiento y adoctrinamiento recibido, los acuerdos a los que habían llegado y su interrelación con funcionarios de la AFI y del Ejecutivo Provincial y Municipal; los agentes de la AFI, por su parte, acordaron con el Juzgado dejar oculta su intervención en el proceso y, de hecho, habrían participado en la confección y presentación de las denuncias anónimas del modo en que se materializaron; el ex Ministro de Trabajo y el ex Subsecretario de Justicia, a la vez, también realizaron gestiones sin volcarlas en expediente administrativo alguno y cuidando asimismo que las mismas no queden registradas formalmente en el Juzgado, que omitió dejar constancia de esas comunicaciones".