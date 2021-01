Pietragalla: “No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos”

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, aseguró, ayer por la tarde en conferencia de prensa, que en Formosa “no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos ni se cometieron delitos de lesa humanidad” ligados a la estrategia sanitaria que siguió la provincia para mitigar el avance del coronavirus.



“No hay centros clandestinos de detención en Formosa, es casi un chiste; no se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa; no hay delitos de lesa humanidad en Formosa, lo quiero dejar en claro”, señaló Pietragalla. Sin embargo, el secretario agregó que “en el marco de una estrategia epidemiológica que llevó a cabo la provincia pudo haber aciertos y errores y vamos a hacer recomendaciones”.



El funcionario llegó el miércoles y abandonó ayer por la tarde la provincia que gobierna Gildo Insfrán desde 1995. Precisamente por Insfrán fue invitado el secretario para que constate si se respetan los derechos humanos, en el marco de las acciones impulsadas en esa provincia para frenar el avance del coronavirus.



Luego de reunirse, el miércoles, con Insfrán y recorrer una escuela que funcionaba como centro de aislamiento -posteriormente, por la noche, vaciado-, pero no visitando el interior de la provincia, Pietragalla recibió ayer a la oposición formoseña, organismos de DD. HH. acríticos al régimen de Insfrán -a los que denunciaron los hechos en los centros no los citó-, a Gabriela Neme, concejal del peronismo disidente formoseño detenida ilegalmente y luego liberada, y a los abogados que denunciaron a Neme. Luego brindó declaraciones a la prensa formoseña (ya que el periodismo no puede ingresar a la provincia, lo tiene prohibido).



Aunque no se denunciaba eso, Pietragalla afirmó que no hay centros clandestinos de detención, ya que “todo el mundo conoce cuáles son los lugares donde está alojada la gente”. También señaló que, como estuvieron “recorriendo” y “con la gente”, “nadie se quejó de la comida y del trato de las personas del lugar”. Empero confesó: “Sí hubo situaciones puntuales donde no se explicó en detalle los procesos de hisopado y vacunación y lo transmitimos”.



En la misma línea, el secretario evaluó que con la estrategia sanitaria, en función del número de contagios y víctimas, “la provincia obtuvo un buen resultado” y anticipó que desde la Secretaría se harán “recomendaciones” en función de los recorridos que se efectuaron durante esta visita.



Por último, Pietragalla aseguró que la Secretaría va a firmar un convenio con la provincia “para dar formación a las fuerzas de Seguridad en materia de derechos humanos”.



“Nadie me armó un city tour y tuve la libertad de recorrer los centros de alojamiento y aislamiento, seamos serios”, sentenció Horacio Pietragalla Corti.