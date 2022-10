“Quiero un Lanús verde, inclusivo y seguro”

"Pasé toda mi vida en Lanús y soy descendiente de inmigrantes italianos que me inculcaron la cultura del trabajo, los valores de la amistad y la solidaridad. Los últimos 10 años estuvimos trabajando en política, pero vengo del sector privado. Además fui 33 años presidente de Lanús, donde hemos demostrado que sabemos gestionar, sabemos administrar, cumplimos una función social muy importante, no solo con 7.500 becas para los pibes para acceder a un plato de comida o una ducha caliente, sino que también creamos un proyecto educativo en el que ya hay 1.300 chicos desde jardín ma­ternal hasta el nivel terciario. También creamos la fundación que asiste a infinidad de familias de Lanús para cubrir sus nece­sidades”.

El que le habla a los micrófonos de diario Hoy es Nicolás Russo, diputado provincial por la tercera sección electoral conocido por su exitosa gestión al frente del Club Atlético Lanús, que no solamente obtuvo lauros deportivos a nivel nacional e internacional bajo su mandato, sino que también se convirtió en un puntal de la comunidad de la zona sur del conurbano bonaerense.

Desde 2021 ocupa una banca por el oficialismo en la Cámara baja bonaerense, pero a pesar de legislar para toda la provincia, su corazón y su preocupación recorren las calles de su ciudad, a la que quiere brindarle su experiencia en gestión para tener un municipio am­bientalmente amigable, seguro e inclusivo.

“¿Qué quiero yo para Lanús? Quiero una ciudad verde, inclusiva y segura. Estamos trabajando en la modernización de la ciudad y el 10 de noviembre vamos a lanzar el Instituto de Políticas Públicas, que habla de la importancia que tiene para nosotros las políticas públicas con más de 10 comisiones que vienen trabajando en todos los temas (obras públicas, deporte, salud, seguridad, ambiente, cultura)” indicó Russo.

En ese marco sostuvo que “hablando de modernización lo que yo quiero es que si alguien quiere habilitar un comercio lo pueda hacer por internet para no perder un solo día de trabajo. Después vamos y lo inspeccionamos, pero con el comercio ya en funcionamiento”.

“Queremos un Lanús más seguro. Yo como intendente me voy a hacer cargo de la seguridad del distrito. Queremos un Lanús que tenga una mejor salud. Hoy tenemos unas 30 Salas de Barrio que no funcionan bien. El personal de salud municipal cobra un 50% menos de lo que se cobra en Provincia o en Nación. Eso tenemos que cambiarlo. Lo que ocurre en materia de ambiente es terrible. Tenemos más de 1000 microbasurales a cielo abierto. Tenemos que erradicarlos y enviar la basura a diferentes lugares para clasificarla y comercializar la que se pueda y también para que la gente que lo trabaje gane dinero y el municipio funcione como corresponde. Por eso estamos trabajando en campañas de concientización, que es fundamental para que la gente empiece a clasificar la basura” recalcó el legislador sureño.

Russo agregó además que “Lanús es una de las ciudades más densamente pobladas de latinoamérica con pocos espacios verdes que están deteriorados y mal gestionados. Queremos que nuestros espacios públicos y las plazas sean distintas, que tengan calidad. Todas las plazas de Lanús deberían tener wifi gratis, agua caliente, una estación en donde cargar el celular, tienen que tener energía solar. Tenemos que modernizar a la ciudad, vamos por una ciudad mucho más moderna que la que tenemos hoy”.

La seguridad no quedó al margen de sus preocupaciones, y en ese marco sostuvo que bajo su gestión “vamos a articular los esfuerzos con Provincia y con Nación. No podés no articular. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad, porque a quién va a venir a ver la gente cuando tenga un problema, al intendente. Y yo soy el encargado de articular con Provincia y Nación y por eso me voy a hacer responsable. Tenemos que destinar una parte importante del Presupuesto a la seguridad y hoy no se le está dando la importancia que merece la seguridad de un distrito como Lanús”.

“Vamos a ubicar bicipolicías en los espacios públicos, en los colegios, en los centros comerciales. Pero tenemos que cuidar todo Lanús, no solo el centro. Tenemos que gobernar para el 100% de la ciudad, no solamente para los centros de Lanús este y Lanús oeste. Hoy la está pasando muy mal la gente del centro hacia la periferia, en una ciudad mal iluminada, con pozos en las calles y tenemos que cambiar eso y tener una ciudad programada y articulada con las fuerzas provinciales y nacionales” sentenció.

Su actividad legislativa

“Lo importante es apuntalar al gobernador con los proyectos que vienen desde el Ejecutivo y que necesitan aprobación, porque estamos en dos Cámaras en las que no tenemos mayoría, como el tema de la jubilación de los empleados del Banco Provincia, a la que el gobernador le ha dado suma importancia y la oposición lo tiene trabado. La exgobernadora ha hecho algo que fue muy duro para los empleados del Banco Provincia y el gobernador ha trabajado seriamente en ese tema buscando reparar ese grave error que se ha cometido y estamos buscando consensuarlo, pero no lo hemos logrado” indicó.

En ese sentido, recalcó que hay que apoyar al gobernador “en todo lo que es la obra pública y lo que necesita la provincia en materia de salud, de seguridad, y apuntalar la gestión del gobernador, que a mi entender ha sido muy buena”.

Finalmente reflexionó sobre la gestión que Cambiemos tuvo en la Provincia entre 2015 y 2019 y aseguró que “con la pandemia vivimos una película de terror tremenda, donde murió muchísima gente y en donde había un sistema de salud totalmente deteriorado tras 4 años de gestión de María Eugenia Vidal en los que se lo desatendió totalmente. Hoy se está trabajando muy bien y se ha hecho muchísimo por todo eso. Estuvimos al lado de la gente, repartiendo alimentos y asistiendo a un montón de gente que no se podía movilizar de su hogar. Esa es nuestra función, estar en todo”.