“Rechazamos estos pedidos de incrementos porque son abusivos”

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires rechazó el lunes los pedidos de incrementos de tarifas que planteó el Gobierno nacional y las empresas suministradoras al considerar que “son abusivos” y subrayó que “la gente no podrá afrontarlo”.

“Los pedidos son abusivos, van entre el 350 % y el 700 %. Cualquier boleta de gas o luz que se proponga incrementar el 500 % es confiscatoria y va a golpear un bolsillo que ya está bastante golpeado. También rechazamos el pedido de hacer una actualización mensual de las tarifas. Sería un incremento gatillo, que es indexatorio y no se corresponde con la situación del salario”, señaló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en rueda de prensa antes de participar de la audiencia pública.

El funcionario enviado por el gobernador Axel Kicillof en representación de la administración bonaerense señaló que “sacarle plata a los usuarios para ponérsela en los bolsillos de los dueños de las empresas de gas y electricidad no resuelve ninguno de los problemas del país” y subrayó que el Ejecutivo no busca “poner palos en la rueda al Gobierno nacional”, pero “este no es el camino”.

“Están repitiendo una película que ya vimos en 2016 con el macrismo, cuando se aumentaron tarifas y los servicios no mejoraron su calidad”, comparó el ministro e insistió: “Este no es el camino, esto ataca el corazón de los trabajadores y la clase media. Los aumentos deben ser graduales y progresivos, las tarifas deben ser justas y accesibles”.

El funcionario bonaerense consideró que las pymes necesitan “tener un tratamiento diferencial” y pidió que se mantenga un “sistema de segmentación que permite adecuar la tarifa a los ingresos de manera proporcional”.

“Con este tarifazo se está repartiendo mal la crisis de la Argentina. El contexto es complejo: hay caída del salario, del consumo, aumentaron los bienes y servicios, y eso golpea a la clase media y a los trabajadores”, expresó Katopodis y subrayó que “no hay más resto para seguir haciendo sacrificios”. “El esfuerzo lo tienen que hacer quienes tuvieron ganancias extraordinarias”, cerró.

Consumidores ponen el grito en el cielo

Tras el aumento del 421 % solicitado por Camuzzi Gas Pampeana en la Audiencia Pública para La Plata y la Región, los consumidores señalaron que se trata de un pedido “irrazonable y confiscatorio”, ya que a gran parte de las usuarios les va a resultar imposible abonarlo debido a que “ocupará un porcentaje exorbitante de los ingresos del hogar”.

“Rechazamos por irrazonable e injusto el aumento solicitado por Camuzzi Gas Pampeana, no solo por los argumentos expuestos, sino también por su constante incumplimiento de la obligación contractual de tener una o más oficinas abiertas para la atención al público en el área de concesión, lo que resulta contrario al trato digno que deben tener los usuarios”, expresó Juan Diego González Morales, abogado en Servicios Públicos y Defensa del Consumidor en declaraciones a la prensa.

En la misma línea, subrayó que los “sectores bajos y medios no pueden soportar ningún tipo de aumento” debido a que “resultaría imposible abonarlo y por lo tanto acceder a ellos”.

A su vez, señaló que el Estado, a través del Enargas, debe asumir en la audiencia pública “su verdadero rol de defensor de usuarios, nivelando la relación desigual que se da entre estos y los prestadores del servicio” y apuntó contra la ganancia empresaria.

“El rechazo al aumento, no puede implicar menos subsidios con el consecuente aumento en la factura, sino que, cambiando el enfoque histórico de los procesos de actualización tarifaria, debe traducirse en una menor ganancia empresarial”, cerró.