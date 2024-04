Récord histórico de dengue: el Gobierno cuestionó la vacuna y acusó a la gestión anterior

El Gobierno nacional, a partir de un comunicado desde el Ministerio de Salud, se refirió a la situación epidemiológica del dengue y las medidas de prevención en el marco del récord histórico de la enfermedad registrado hasta el momento. En el documento, la cartera de Salud afirmó que se encuentra realizando el seguimiento de los casos y que los datos son publicados semanalmente a través del boletín epidemiológico del organismo.

En el informe, se menciona el reciente Consejo Federal de Salud llevado a cabo este 25 de marzo, en el que participaron los ministros provinciales de Salud, junto con el ministro nacional, Mario Russo, donde se analizaron las estrategias llevadas adelante en cada una de las jurisdicciones.

En el comunicado, el Gobierno criticó la gestión de Alberto Fernández y expresó: “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, apuntaron y agregaron: “Lo mismo ocurrió por parte del Ejecutivo nacional, quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado”.

Sumado a esto, el Ministerio de Salud de la Nación insistió en que se encuentra trabajando en la evidencia recolectada y “tomando las medidas sanitarias más oportunas para el seguimiento epidemiológico en las distintas regiones del país, coordinando acciones de prevención y control en el territorio, sobre todo en las zonas con mayor circulación de la enfermedad”. Asimismo, se menciona que a estas acciones de control del mosquito Aedes aegypti, se suma la intervención de una Red Federal de referentes clínicos encargados de coordinar trabajos de forma articulada para el diagnóstico y funcionamiento de los sistemas sanitarios.

La polémica con la vacuna

En medio del creciente aumento de casos en la Argentina, el ministerio encabezado por Russo aclaró que el objetivo del comunicado es “llevar claridad de la población” y afirmaron que realizar una campaña de vacunación “conlleva una enorme responsabilidad” y no puede estar “sometida a los intereses de determinados sectores”.

“La Anmat aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación”, aclaró la cartera conducida por Russo.

En esta línea, el Gobierno de Milei insistió en que la vacuna continúa bajo estudio para establecer su efectividad y, en este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos () “aún no la autorizó”, aseveraron. En conclusión, el Ejecutivo descarta a la mencionada vacuna como herramienta válida para controlar la transmisión de la enfer­medad.

Por último, el comunicado no dejó atrás una crítica dirigida a empresas vinculadas con la producción de vacunas e instaron “a evitar presiones que pretendan apresurar decisiones que puedan poner en riesgo a los argentinos” y que trabajarán “de forma permanente” con todos los ministros de Salud del país “dejando de lado cualquier diferencia partidaria”. A esto se agrega una referencia a la política y los medios de comunicación a que “no sumen miedo y confusión”.