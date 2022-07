Renunció el secretario de Hacienda

Tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, el secretario de Hacienda y Finanzas, Raúl Enrique Rigo hizo lo mismo este sábado.

Según indicaron, el secretario mantenía una relación estrecha con Guzmán dentro de la cartera, por lo que la decisión fue en medida para acompañar la renuncia presentada minutos antes.

Rigo se desempeñó como Subsecretario de Presupuesto de la Nación desde el año 2002 hasta el 2017. También ha sido asesor en materia presupuestaria en ámbitos provinciales y legislativos.

Sin brindar detalles, el secretario acercó su renuncia al Presidente de la Nación. "Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Nacion, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión. Sin otro particular, Saludo a usted Atentamente".