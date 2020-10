Santoro: “Las cosas tienen que funcionar de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, no a los caprichos”

En el marco de la manifestación de los enfermeros frente a la Legislatura porteña, el diputado porteño del Frente de Todos Leandro Santoro dialogó con diario Hoy y la Red 92 al respecto del per saltum aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el pasado martes.

“Para mí, no es un motivo ni de urgencia ni de gravedad institucional. Evidentemente hay una jugada política; no termino de entender todavía cuál es la característica de esa jugada, básicamente porque la Corte se pronunció sobre la forma, pero no sobre el fondo. El contencioso administrativo estaba evaluando la posibilidad de pronunciarse, y 24 horas antes de que se pronunciara, cuando se estaba constituyendo el tribunal, la Corte tomó el tema”, le contó a Hoy Santoro.

El diputado afirmó que “hay que ser cuidadosos con el asunto, porque está claro que todavía (la CSJN) no se ha pronunciado, decidieron hacerse cargo del tema y resolverlo en algún momento. Tampoco han dicho cuándo”.

Con respecto a las movilizaciones de sectores minoritarios a Tribunales el día de la resolución, Santoro cree que le parece que “la Justicia tiene que tomar resoluciones de acuerdo a su legal saber y entender, y no a las presiones”.

“Si ellos reconocen que modifican sus posturas de acuerdo a la protesta, nos obligan a nosotros a tener que movilizarnos, porque entonces seríamos rehenes de una minoría intensa”, señaló Santoro, y agregó que “si nosotros hiciéramos eso, estaríamos rompiendo el contrato social”.

Por último, el legislador explicó que lo que corresponde es “que dejemos actuar a la Justicia con independencia y tratemos de influir lo menos posible”.

“Cuando me refiero a nosotros, me refiero al conjunto de la sociedad: el mercado, los medios de comunicación y la ciudadanía. Las cosas tienen que funcionar de acuerdo a como se establece en la Constitución, no a los caprichos”, concluyó el diputado Santoro.