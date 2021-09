“Se van a llevar una sorpresa”, sostuvo Guillermo Moreno sobre las PASO

Durante el Día de la Industria, el precandidato a diputado nacional por el Partido Republicano Federal, Guillermo Moreno, pasó por la ciudad de La Plata en una recorrida por su polo industrial y dialogó de manera exclusiva con diario Hoy para realizar un balance de las propuestas de su partido y una evaluación de sus rivales en estas PASO.

En un vivero de la localidad de Abasto y tras haber pasado por una fábrica de juntas para motores en Villa Elisa, Moreno indicó: “Estoy muy satisfecho, fundamentalmente porque nosotros los peronistas sabemos que no se maximiza la producción nacional y la competitividad desde la lucha de clases o priorizando los conflictos”.

“No es casualidad que en La Plata hayamos puesto de cabeza de lista a un empresario y tampoco es casualidad que nos acompañe en esta patriada como candidata una representante de las 62 organizaciones peronistas, que es precisamente la armonía entre el capital y el trabajo. No hay posibilidad de hacer un país competitivo si no hay armonía entre capital y trabajo, y eso es peronismo puro. No es ni marxismo, ni liberalismo. Te dejo afuera el Frente de Todos y te dejo afuera Juntos, porque esos no tienen ni doctrina. Le preguntaron al Presidente cuál era la doctrina de su gobierno y dijo: Ninguna, no tenemos doctrina. Por lo tanto, hoy en el Día de la Industria nosotros lo conmemoramos visitando las plantas industriales”.

“Somos peronistas”

Histriónico, en el límite entre el drama y la risa, buscó diferenciarse de quienes hoy gobiernan y de quienes los antecedieron al decir que “nosotros somos peronistas, ellos son socialdemócratas. Nunca pensamos los peronistas que podía haber un gobierno peor que el de Macri, pero apareció Alberto Fernández y esto es peor, todos los indicadores son peores. Y las cosas que dice el Presidente no tienen razonabilidad, esos números que presentó el otro día están mal hechos y él no los entiende. Cualquier hombre que hoy esté conmemorando su día, sea industrial o agropecuario, se da cuenta de que estamos peor, estamos muy complicados”.

“El problema no es ser pacato”

También buscó poner distancia con las expresiones de la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien indicó que “con el peronismo siempre se gar…”, y explicó que “en campaña tenés que usar las expresiones que sirvan para aumentar el nivel de conocimiento del pueblo. Ahora, no es un problema de ser pacato. Si ella hubiese dicho... Mi esposa le contestó: Mirá Tolosa, estás equivocada, las mujeres del peronismo hacemos el amor. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión de ella y hacer el amor? Que después de hacer el amor, hacés cucharita. En cambio, después de lo que dijo que se hace con ella, te vestís y te vas. Y el peronismo nunca se viste y se va, siempre se queda haciendo cucharita”.

“Un fracaso tras otro”

“El Gobierno es un gobierno sin doctrina. Fracaso presente. Y el anterior gobierno es un fracaso reciente, también sin doctrina. Entonces, una competencia entre ellos es como un concurso de peluquería. Si no estuviéramos nosotros, no habría debate, es un concurso para ver quién hace la mejor publicidad sobre un producto. Eso no es hacer política. Política es lo que hacemos nosotros”, sentenció Moreno.

Vidal, la ignorante

El exsecretario de Comercio Interior de la Nación se refirió a la exgobernadora bonaerense al sostener que “lo que me parece central más que Vidal ahora sea ­candidata en la Capital es que hizo una declaración donde dijo: Ahora vótennos, porque aprendimos. Eso significa que antes eran ignorantes. Es lo mismo que el Presidente Fernández, que dice: A mí no me gusta planificar. ¿Entonces te gusta improvisar? ¿Y cómo sabemos que Vidal aprendió y que no van a fracasar como fracasaron en los ­últimos cuatro años? Por eso le decimos al pueblo bonaerense: no hay que pasar de un fracaso presente a un fracaso reciente, que es el de Macri y su gerente. Hay una ­alternativa distinta, que fuimos exitosos este siglo, y somos los peronistas. Nosotros estamos muy satisfechos, estamos haciendo una campaña doctrinaria, de organización y nos van a acompañar. Se van a llevar una sorpresa”.

Finalmente, se refirió a las propuestas que diferencian a su movimiento del oficialismo y la oposición y aseguró que “noso­tros planteamos promover la emergencia en seguridad, lo que significa que el gobernador va a tener el marco legal para cederle la jefatura de la Policía provincial al Presidente. Con eso se termina el discurso de Berni de que no puede hacer nada más ­porque las fuerzas policiales están descoordinadas entre la Federal, la Gendarmería y la Bonaerense”.

También habló sobre la reactivación y disparó: “¿Cómo vamos a resolver el tema económico? Bueno, obviamente haciendo lo que hicimos, vos tenés que ordenar la ­economía. Tenés que gastar menos de lo que recaudás, tenés que venderle al mundo más de lo que le comprás, y a partir de ahí tenés que hacer las empresas rentables. ¿Quién sabe hacer eso? El peronismo. Lo hicimos. Somos los únicos exitosos en este siglo. ­Fracasaron los radicales, fracasó el PRO en el anterior gobierno, fracasan los progresistas socialdemócratas en este Gobierno. Los únicos que no fracasamos somos los peronistas”.