Serenal se llevó un respirador a la clínica en la que se internó

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, cuyo cuadro de Covid se complicó en los últimos días, se encuentra internado en una clínica de la localidad de Junín y no en el hospital Miravalle de su ciudad.



La decisión, según publican medios linqueños, se debe a que así lo decidieron su esposa y su hermano, luego de que su padre falleciera en similares circunstancias, por lo que “emocionalmente no estaban listos para enfrentar esto”.



De nada importó la opinión del propio intendente, que quería transitar su recuperación en el hospital de la localidad que gobierna y con la gente que conoce.



Pero lo anecdótico en esta historia no es la imposibilidad del alcalde de decidir sobre su salud, sino que para realizar esa internación el centro sanitario de Junín exigió que junto al intendente llegara un respirador “para atención de eventuales complicaciones, siendo que por sus antecedentes es paciente de riesgo”.



El secretario de Salud de ese municipio, Sergio Lorenzo, confirmó la información y detalló que “el intendente tuvo que ser trasladado a Junín por algunas complicaciones presentadas producto del coronavirus, y con él llevamos uno de los respiradores del hospital de Lincoln”.



Ante la reacción por la noticia, el funcionario intentó una respuesta que buscó dar una justificación al sostener que “no se le sacó el respirador a nadie”, ya que se trata de una práctica habitual en la zona. “Serenal ni sabe que fue con el respirador. El hospital de Lincoln tiene nueve respiradores, se están usando tres”, explicó.