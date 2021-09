“Si Alberto Fernández no registra lo que está pasando, estamos en un problema muy serio”

En una entrevista concedida a diario Hoy, Luis D’Elía reflexionó sobre el proceso electoral y las implicancias de los resultados mirando hacia las generales de noviembre: “Soy nacido en La Matanza, tengo 64 años, nunca en mucho tiempo he visto un resultado como el del domingo. El candidato a concejal Fernando Espinoza, mi querido amigo y compañero de la infancia a quien le tengo afecto, respeto, sacó 231.000 votos menos que el año pasado y 500.000 matanceros no fueron a votar, gente que no se banca votar a otra fuerza política, pero no fueron a votar porque están enojados por la gravísima situación económica que están pasando, el impacto del ajuste económico es muy fuerte”.

“Gran Bretaña, que es un país conservador, tiene un déficit de caja de 11%, y nosotros estamos teniendo 0 puntos porque hicimos un ajuste brutal, sobre todo en gasto social. En los meses de marzo, abril y mayo los comedores no tuvieron alimentos en el orden nacional, no fueron provistos de alimentos, hicimos un ajuste sobre los alimentos de los comedores de los pobres; entonces, la situación es dramática y los millones de argentinos que no fueron a votar piden que Alberto los escuche”, remarcó el dirigente social.

En ese sentido, y en una mirada más política, hizo hincapié además en que “a mí no me gusta la hipocresía de decir que si se ganaba la elección, ganaba Cristina, y si perdía, perdía Alberto. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Si se ganaba la elección, ganaban Cristina y Alberto, y si se perdía la elección, perdían Cristina y Alberto”.

D’Elía fue muy duro con el rumbo de la economía en el país, y en ese marco apuntó: “Los sectores agroexportadores no pueden seguir evadiendo 40.000 millones de dólares por año, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir viendo que nos tomen de idiotas a todos? Ahora el sector agro captura dólares y los mete en el mercado negro financiero, volteando la capacidad de compra de los salarios y aumentando los precios en góndola, entonces hay que agarrar a esos 20 tipos y decirles: Vamos con todo con ustedes. Nosotros con Néstor Kirchner pagamos 235 millones de dólares al FMI, le cerramos la oficina en Buenos Aires y se fueron del país. El problema no es lo que debemos, sino que es un país que está siendo devastado por una banda de delincuentes que son el sector agroexportador y financiero que operan y trabajan juntos en detrimento de 44 millones de argentinos, y si cree que eso lo va a superar dialogando, se equivoca”.

“Salvo Katopodis, Ferraresi y Zabaleta, al resto hay que echarlos. Katopodis está llevando adelante un excelente plan de obra pública; Ferraresi, un agresivo plan de vivienda; y Zabaleta hace un mes asumió y no podemos pedirle demasiado todavía. Pero el resto, afuera, empezando por el ministro de Economía. Hay que mirar lo que hizo Alicia Kirchner en Santa Cruz, donde perdió y pidió la renuncia de todo el gabinete”, sentenció, y agregó: “Se equivoca Alberto en no querer hacer los cambios, no es un reclamo solo de Cristina como lo hizo en el estadio Ciudad de La Plata, sino de toda la sociedad, y más aun, de todos los votantes del Frente de Todos”.

“Estamos en una dirección equivocada, hay un descontento social enorme, y me parece que es hora de que nos escuche por las buenas, ojalá que no tengamos que hacer una marcha de miles de personas para decirle a Alberto: No podés llevarnos a todos al matadero”, advirtió.

Para finalizar, el titular de la FTV señaló: “Hay un descontento social enorme por la economía, no por la foto de Olivos, los dirigentes sociales hace meses que venimos diciendo que está mal y nadie escucha. Tenemos 7 millones de indigentes, los planes son 920.000 y están congelados. Indigentes son personas que no saben qué van a comer mañana al mediodía, hay 20 millones de pobres, si él no registra lo que está pasando, estamos en un problema muy serio”.

La revolución digital

Un planteo que viene enarbolando Luis D’Elía previo a las PASO y que retomó luego de los negativos resultados del Frente de Todos es la necesidad de avanzar hacia una “revolución digital”.

En ese marco, el dirigente social explicó: “Me genera mucha satisfacción ver que Claudio Lozano, quizá uno de los economistas más consolidados del progresismo na­cional y popular, hoy director del Banco Nación, vino a decir que la salida es la revolución digital, algo que vengo planteando y que tiene ver con la eliminación de la moneda física y la creación de una moneda no cambiable como el dólar, que nos permita crear el frente interno”.

“Estas medidas tienen que ser llevadas adelante por el Banco Central, no por el mercado, como quieren algunos con las bitcoins, sino el Banco Central, que nos asegura la cantidad de circulante que querramos y nos permite combatir la pobreza, porque nada impediría darle al pueblo 100.000 pesos a cada uno a cambio de un laburo nuevo, pero hay que tener coraje para llevarlo adelante. En el fondo, con estas medidas (en relación a los anuncios que llegarían hoy desde el Ejecutivo nacional) nos dicen: Cambiemos algo para que no cambie nada”, sentenció D’Elía.