Sigue la fuga de dirigentes del PRO

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, mano derecha del radical Alfredo Cornejo, estaría ultimando los detalles para su traslado al espacio de La Libertad Avanza (LLA).

La dirigente, que en principio se mostró alineada con el PRO, evidenció en los últimos tiempos un alejamiento de figuras clave del espacio amarillo, entre ellas Mauricio Macri, a quien criticó abiertamente señalando que “no entendía” cuál era el rol del exmandatario dentro del partido.

Cabe mencionar que Casado tiene una fuerte identificación con la ideología libertaria, se muestra como una ferviente seguidora, tanto de Milei como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de su cercanía con Patricia Bullrich y de su rol dentro de la estructura del PRO, la vicegobernadora de Mendoza no oculta su simpatía por el espacio liderado por Javier Milei. En enero, Casado estuvo presente en el despacho de Karina Milei, lo que generó aún más especulaciones sobre su futuro político. Si bien desde el entorno de Bullrich aseguran que su pase a LLA aún no se ha formalizado, no dudan en señalar que “es cuestión de tiempo”.

De esta manera, los libertarios siguen sumando dirigentes que se alejan espacio liderado por Mauricio Macri.