Siguen los cruces por las vacunas anti-Covid

La campaña de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 sigue generando derivaciones conflictivas: denuncias, desmentidas, aclaraciones, disculpas, acusaciones a uno y otro lado del espectro político.



Ayer, el abogado Yamil Castro Bianchi denunció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la caótica jornada de vacunación a adultos mayores que tuvo lugar el martes pasado en el Luna Park y otros puntos de la Capital Federal.



“Los medios reflejaron el acumulamiento de personas adultas mayores con una distancia inaceptable, y hasta me atrevería decir àsesina”, argumentó el letrado, en referencia a la total ausencia de la distancia entre personas requerida para evitar el contagio del virus que produce la Covid-19, particularmente letal entre las personas mayores de 60 años.



Castro Bianchi ya había denunciado antes a ambos funcionarios por el presunto favoritismo en la administración de vacunas a afiliados radicales en locales partidarios de la Ciudad.



En la provincia de Buenos Aires, en tanto, las aguas se agitaron con los allanamientos de dos hospitales en la zona Sur del Conurbano bonaerense. La Municipalidad de Quilmes salió al cruce de lo que calificó como una “denuncia falsa y carente de fundamentos” de la diputada Mónica Frade que hablaba de inoculaciones no autorizadas en el Hospital Dr. Eduardo Oller, de San Francisco Solano, y que derivó en el allanamiento de dicho nosocomio. El hospital “fue víctima de otro episodio del espectáculo mediático que busca impedir el ejercicio de una gestión responsable, eficiente y transparente en el marco del plan de vacunación”, afirmó la comuna a través de un comunicado.



En tanto, el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, fue allanado anteayer a raíz de una denuncia de irregularidades en la vacunación que presentaron el mes pasado legisladores de Juntos por el Cambio. Allí recibieron la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 los jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Luis Genoud e Hilda Kogan. Policías de civil requirieron acceso a una plataforma virtual y a la base de datos del centro de salud.



Tal como lo publicara diario Hoy a fines de febrero, la Corte emitió un comunicado en el que intentaba justificar la inmunización de los dos magistrados porque el Ministerio de Salud “había comenzado a inocular a las personas mayores de 70 años”, pero Genoud y Kogan recibieron las dosis a fines de enero, cuando aún no se había habilitado la vacunación de adultos mayores.



Un grupo de intendentes del Frente de Todos emitió un comunicado en apoyo al plan de vacunación en la provincia.