Sobreseimiento definitivo para Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa dólar futuro

Este miércoles, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso que resentó el fiscal Raúl Plee, donde se buscaba que la causa por "Dólar Futuro" continúe hasta el juicio oral.

En ese sentido, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof, entre otros funcionarios, fueron sobreseídos definitivamente en la causa.

En el pasado mes de abril, la Cámara había considerado por unanimidad el planteo de la vicepresidenta en la causa, donde también estaban acusados el actual gobernador de la provincia y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

En aquella ocasión, la Sala 1 del máximo tribunal consideró que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que deben ser sobreseídos por "inexistencia de delito".

La causa tuvo inicio en el mes de diciembre de 2015, donde los diputados Mario Negri y Federico Pinedo realizaron una denuncia contra la ex presidenta, el ex ministro de Economía, Alejandro Vanoli, Miguel Pesce, Cristian Girard, Pedro Biscay y otros ex funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía.