Una Ley de Talles para los cuerpos de los argentinos

A través de un decreto, el Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de Talles, un proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados un año y medio atrás. La norma establece un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti)” (Ley 27.521) que regirá en todo el país para quienes comercializan vestimenta nacional o importada, de manera presencial o por medios electrónicos.



Además de indumentaria, la regulación incluye calzado y ropa de trabajo. Según el decreto, el objetivo es generar “el acceso a información unívoca en materia de talles de indumentaria”.

Consultada por diario Hoy, Mercedes Estruch, de AnyBody Argentina, manifestó: “En este contexto de urgencia sanitaria, donde los esfuerzos están puestos en una situación tan crítica como la pandemia mundial que estamos atravesando, que el Ejecutivo dé el ok a la reglamentación de esta ley es algo para celebrar”.



AnyBody Argentina fue un actor clave en la promoción de la Ley Nacional de Talles. Se trata de una ONG que es parte del movimiento global “Cuerpos en riesgo de extinción” que busca transformar la cultura visual actual y la sociedad para incluir a la gran diversidad de cuerpos.



No obstante la buena noticia, Estruch enfatizó que “la reglamentación de esta ley tiene diferentes pasos. El proyecto que se aprobó más que una Ley de Talles es una ley de sistema único normalizador de talles. Es decir, la problemática argentina era que antes de la ley existían 14 leyes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, lo que esta ley va a hacer es, primero, regularizar una situación que no tenía regulación clara. Ahora bien, para que tengamos una ley que permita regular a toda la Argentina necesitamos un sistema único de talles y para eso necesitamos un estudio antropométrico. Algo que propusimos y es sumamente importante”.



La activista explicó que un estudio antropométrico es un censo corporal que establecerá las medidas estandarizadas de los argentinos. El responsable de llevarlo a cabo es el Instituto Nacional Tecnológico Industrial (INTI): “En realidad, lo viene llevando a cabo hace varios años; esto nos va a permitir hacer un censo de los cuerpos de las diferentes regiones de la Argentina para obtener una curva de talles para cuerpos argentinos en la actualidad. Esto es fundamental porque las tablas de talles que se usan actualmente son europeas y de hace más de 20 ó 30 años”, detalló.





Un llamado a la concientización



A través del Decreto 375/2021, el Poder Ejecutivo determinó que “será considerado acto discriminatorio cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otra característica de las consumidoras y los consumidores”.



“La falta de la estandarización en el sistema de identificación de talles de indumentaria es una problemática que tiene repercusión no solo en los distintos sectores dedicados a la fabricación, confección, comercialización e importación de estos productos sino, fundamentalmente, afecta el interés de las consumidoras y los consumidores”, precisó el documento.



Sin embargo, a pesar del logro, Mercedes Estruch puntualizó que “queda pendiente que se le exija un mínimo de talles a la industria. La industria va a tener que adaptar toda su producción a esta nueva tabla de talles, pero lo que no le vamos a poder pedir es que tenga una curva amplia de talles, algo que no contempló la ley”. Aun así, concluyó: “(Con esta medida) tenemos la fe y la confianza de que la industria se volverá más diversa e inclusiva para todos”.