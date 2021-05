La Plata: vendedores ambulantes protestaron en el centro

Un grupo de vendedores de ropa y objetos usados se concentraron en la zona de 7 entre 51 y 53, donde desarrollaron una olla popular a modo de protesta para pedir a las autoridades municipales que los dejen trabajar manteniendo las distancias.

“Somos unas 50 personas que no podemos trabajar, somos feriantes de la economía popular y no tenemos otro ingreso para sustentar nuestras casas. Queremos ser escuchados, poder llegar a consenso porque estamos organizados y no nos dejan trabajar”, manifestó Yésica, una de las vendedoras, en diálogo con diario Hoy.

En ese orden, afirmó que cuentan con “el apoyo de los comerciantes de calle 51, que pusieron su firma para ayudarnos porque entienden que no somos competencia, no vendemos nada nuevo, solo lo que reciclamos y tenemos en nuestras casas”.

“Nosotros vendemos ropa usada, no nos alcanza la venta para poder alquilar un puesto en la feria que nos ofrecen, porque además es solo los fines de semana, y nosotros tenemos que comer todos los días”, afirmó la mujer.