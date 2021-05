Además de la hidrovía, piden impulsar la Marina Mercante de bandera

En medio de las discusiones y debates por la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la apertura del Canal Magdalena para afianzar la soberanía nacional, también se sumó la cuestión de contar con una Marina Mercante nacional.

En ese orden, el comercio interior y exterior de la Argentina es uno de los puntos más importantes en la agenda de la pospandemia, ya que la crisis económica mundial va a requerir contar con un desarrollo fuerte del mismo.

Diario Hoy dialogó con el capitán Julio González Insfrán, presidente de Navegación Interior para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), quien destacó la importancia de contar con barcos de bandera para alcanzar ese desarrollo.

“El Canal Magdalena está proyectado hace muchos años, siempre fue parte de la discusión de cómo se iba a hacer la salida al mar de nuestro territorio. Quedó relegado por intereses y se construyó el actual, que está atravesado para que pase por Montevideo. Un barco que sale del sur para ingresar a Buenos Aires primero tiene que pasar por Uruguay, con el canal se eliminaría eso y se ingresaría directo”, señaló.

Según detalló, se trata de un canal natural, a favor de la corriente del río, lo que hace que el mantenimiento sea mucho más económico. Este canal aporta la ventaja de tener una navegación integrada de norte a sur y la capacidad de poder sacar gran cantidad de carga hacia el exterior.

“Se está avanzando y ya se formó la comisión que va a desarrollar el estudio de impacto ambiental, ya está presupuestado y es una realidad, porque creo que la decisión política ya está tomada decididamente”, afirmó González Insfrán.

En otro plano, marcó que cuando se habla de la Hidrovía Paraná-Paraguay “tenemos que entender que es la columna vertebral de nuestro comercio exterior, ya que la carga sale y entra por ella, por eso es importante desde el punto de vista estratégico y de desarrollo”.

Asimismo, manifestó que esta hidrovía “ha logrado que el comercio exterior argentino haya crecido más del 200% en unos años; por eso es tan importante el dragado, porque si no hay mantenimiento, al poco tiempo pierde la profundidad necesaria para poder entrar los barcos de calado y hacer una exportación económicamente rentable”.

A la vez, de acuerdo al experto, es importante impulsar el desarrollo de la marina mercante de bandera para poder aprovechar la infraestructura y el desarrollo de estos espacios como el canal o la hidrovía.

“El desarrollo no estaría completo si no tenemos una flota nacional, porque no seríamos parte del flete, que es muy importante. Si desarrollamos la marina mercante, participaríamos activamente del negocio y estas obras de infraestructura serían un beneficio directo para la economía nacional, el círculo virtuoso se cierra con el desarrollo de la marina mercante propia”, subrayó González Insfrán.

En ese sentido, remarcó que “la Argentina tiene todas las condiciones para desarrollarla: tiene astilleros, profesionales, capacitación, puertos importantes, mucha mano de obra calificada, y lo más importante es que tiene la carga, entonces solo hace falta una política impositiva que haga competitiva a la bandera”.