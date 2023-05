“Somos todos soldados de Cristina”, dijo Teresa García

La senadora provincial del Frente de Todos (FdT) y ex ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, dijo que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, “será quien conduzca” el rumbo electoral del oficialismo, pese a que anunció que ella misma no competirá en las elecciones generales de fin de año.

“Si hay una decisión para armar la mejor opción para la sociedad, todos somos soldados. Cristina Kirchner va a ser la que conduzca este proceso”, dijo García. Y aventuró que “probablemente” la mandataria “ya tenga tomada una decisión” sobre la fórmula que el FdT debería presentar para intentar retener el gobierno.

Cristina “es quien mejor ve a mediano y largo plazo”, afirmó la legisladora.

Respecto del debate sobre si el peronismo debe presentar una lista única o dirimir su candidato en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), García consideró: “Si las PASO van a ser una guerra de afiches, no tiene mucho sentido. Si sirven para discutir ideas económicas, bienvenidos sean los candidatos que se sumen al debate público. Si es para compensar las ansias de los dirigentes, no sirven. No pueden ser compensación de sectores. Hay que saber para qué nos vamos a hacer cargo del país”.

Y sobre la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof se lance como candidato presidencial en lugar de apuntar a la reelección, dijo: “Axel tiene un intenso trabajo y campaña en la Provincia, pero en el peronismo somos todos soldados”.