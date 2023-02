“Soy el dueño de estas tierras y los vamos a matar a todos”

Integrantes de la séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido denunciaron ayer que dos personas resultaron heridas luego de ser apedreadas y agredidas con gas pimienta por parte de peones rurales que responden al magnate británico Joe Lewis, luego de que intentaran ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al lugar, que se encuentra prohibido para el tránsito público.

“Éramos ocho entre varones y mujeres que ingresamos y nos rodearon 50 jinetes y 50 hombres de pie, nos tiraron piedras, abren las barreras, sale un tal Pucci o Puchi y nos dice: Soy el dueño de estas tierras, los vamos a matar a todos, vayan por donde vinieron. A lo que

nosotros le dijimos que queremos salir por este camino que es público, y nos golpeaban con el rebenque”, relató el legislador del Parlasur, Gastón Harispe, a diario Hoy.

Harispe contó entonces: “Empezaron a tirarles los caballos encima a las mujeres cobardemente, se levantó polvareda y no veíamos nada. Me golpea algo en la cabeza, me desparramo y veo que están por todos lados queriendo pegarnos. Ahí retrocedemos 200 metros entre caballos y rebenques, palos y piedras. Fue un carnicería, pero logramos salir”.

“Cuando logramos salir, hay una curva. Entramos al campo y ahí vino una camioneta con Pucci y nos quieren seguir pegando, estábamos todos tirados, nos defendimos”, relató el diputado del Parlasur.

En ese marco apuntó: “Una chica tenía la cabeza rota. La Policía llegó sin armas, siendo todas chicas jóvenes y solo un hombre. Este les dice que paren. Los tipos desisten de golpearnos y nos tuvieron que sacar unos ambulancieros valientes de una localidad rural, quienes entraron a rescatarnos”.

“Acá gobierna Lewis, es el magnate británico que a partir de estos personajes ha cerrado los caminos que pertenecen a esta Nación y se ha quedado con tierras. Aquí no hay bandera nacional, el tipo tiene un pedazo del territorio que domina a gusto y placer”, sentenció.

Uno de los que trabajó en la atención de los heridos en el momento de los sucesos fue el diputado por el Frente de Todos (FdT), Daniel Gollan, quien señaló: “Hay gente con bandera argentina defendiendo a un inglés que está usurpando tierras y que no dejan llegar a un lago, que es de los rionegrinos y de los argentinos y de todo el mundo que quiere ingresar a ese lago”.

Y cuestionó: “¿Qué pasa en Lago Escondido? ¿Qué se esconde? ¿A qué vienen fiscales, jueces, gente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios? El pueblo quiere saber qué pasa”.

Cabe recordar que el juez de feria de Bariloche, Mariano Castro, había instado el pasado martes al Poder Ejecutivo de Río Negro a hacerse responsable de “la integridad física” de los manifestantes que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido.