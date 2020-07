“Tenemos que saber qué es lo que pasó, en lugar de seguir instalando mentiras”

Débora Indarte es diputada del Frente de Todos y asumió en 2019 ocupando la banca que dejó su marido, Rodolfo Iriart. La legisladora sufrió en carne propia las escuchas ilegales durante la gestión Vidal, ya que su pareja, quien en ese mo­mento ocupaba una banca en representación de Mar del Plata, era una de las víctimas del espionaje, que además denunció la situación y fue ignorado por el Ejecutivo provincial.

“El diputado (mandato cumplido) Manino Iriart, que además es mi compañero en la vida, en 2016 había hecho un pedido de informes al PE a través de la Cámara de Diputados, donde pedía que se investigue si existían teléfonos intervenidos de legisladores, exlegisladores, intendentes, además de otros funcionarios y representantes sociales y empresarios. Ese informe nunca tuvo una respuesta y es porque evidentemente estas acciones formaban parte de una matriz de trabajo que nos remonta a épocas muy oscuras de nuestra historia”, indicó la legisladora marplatense.

Indarte mostró indignación por la naturalización que se dio a este tema en la discusión en la Legislatura e indicó que “hay cuestiones que no pueden ni pasarse por alto, ni permitirse. Esto atenta contra la democracia y yo no puedo permitir que me digan que es natural y que no es tan importante que a alguien lo están espiando”.

La diputada sostuvo que “la verdad es que, para el que está del otro lado y lo padece, es un hecho intimidatorio contra la privacidad de cada una de las personas que fueron violentadas y si para ellos no es tan importante, parece que hay una doble vara, porque según para quién es lo que vale”.

“Yo no puedo creer que un funcionario diga que no es tan importante, porque como parte de la política y ejerciendo, y creyendo que la política es una herramienta de cambio fundamental, cada uno tiene que saber en base a los valores que tiene, qué clase de herramientas quiere. Es sumamente miserable pensar que no tiene tanta importancia porque atenta contra el arco político de ellos y para mí es todo lo mismo, atenta contra la libertad y si yo hoy defiendo esto, lo voy a defender siempre”, sostuvo la diputada.

“Yo quiero que mis hijos crezcan en una sociedad en donde está mal espiar”, sentenció Indarte.

En relación al episodio que involucró a su cónyuge, explicó que “Rodolfo presentó en 2016 el pedido de informes y jamás el Ejecutivo contestó” y agregó que “lo peor es que nos espiaban a nosotros y se espiaban entre ellos”.