Traban la anulación de las PASO

Una comitiva representativa del Gobierno nacional se reunió con los jefes de los bloques “dialoguistas” del Congreso para avanzar en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año próximo. Sin embargo, en la reunión la iniciativa no prosperó.

Por el lado del Poder Ejecutivo estuvieron presentes Lule Menem, Lisandro Catalán, José Rolandi y María Ibarzábal, quienes fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los jefes de los bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo; del PRO, Cristian Ritondo; de Hacemos Coalición Federal, Pamela Caletti; junto a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Paula Omodeo (CREO), Oscar Zago (MID), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Osvaldo Llancafilo (MPN).

Según trascendió, del lado del radicalismo plantearon el deseo de sostener las PASO, mientras que desde el PRO y la Coalición Cívica impulsan que no sean obligatorias. Ante esto, Catalán advirtió que si se mantienen las primarias, no será posible implementar la Boleta Única papel, pedida por casi toda la oposición no peronista.

Ante esta contraposición de posturas, la idea del Gobierno nacional de anular las PASO continúa empantanada.