Vicentin: de gran empresa a gran estafa

Con idea original de Enrique “Pepe” Albistur, co­produc­ción de Renato Miari y di­rección de Joaquín Polo, esta noche llega a la pantalla chica la película documental Vicentin: de gran em­presa a gran estafa. El filme consiste en un trabajo de investigación testimonial sobre la historia y el desarrollo de la compañía, desde sus inicios “hasta llegar a la defraudación y estafa cometida en los últimos años”.



Según la página oficial del documental, “se trata de un trabajo de investigación testimonial sobre la historia y el desarrollo de la empresa Vicentin, hasta llegar a la defraudación y estafa cometida en los últimos años, la complicidad con la empresa de diversos gobiernos y funcionarios a lo largo de los últimos 50 años y la responsabilidad penal de sus principales socios”.



“Las voces que construyen la historia y le dan cuerpo la convierten en una propuesta indispensable para entender el fenómeno que en los últimos meses irrumpió en la opinión pública. Personalidades, políticos y economistas comparten su mirada y su conocimiento sobre el tema. Pino Solanas, Ricardo Alfonsín, Luis Rubeo, Carlos del Frade, Eduardo Hecker, Claudio Lozano, Leandro Busatto, el economista Horacio Rovelli, el ruralista Pedro Peretti, Julián Domínguez y Victoria Tolosa Paz, entre otros”, destacan desde la producción.



El trabajo será estrenado esta noche, a las 23.30, por Crónica TV, y se transmitirá en simultáneo con C5N. También podrá verse por una amplia red de canales que a nivel nacional replicarán el estreno en cada rincón del país: Canal 3 de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Canal 10 de Córdoba, Chaco TV y Ciudad TV de Resistencia, en la misma provincia, Canal 11 de Formosa, la Televisión Pública Fueguina en Ushuaia y en Río Grande, la Televisión Pública de Catamarca y Canal 7 de Corrientes.

Testimonios



En la apuesta audiovisual, uno de los entrevistados es el recientemente fallecido dirigente Fernando “Pino” Solanas. En su testimonio, contó la relación entre Mauricio Macri, Juntos por el Cambio y Vicentin durante la etapa de endeudamiento de la empresa, específicamente sobre el préstamo de 1.600 millones de dólares que le otorgó el Banco Nación, sin ningún tipo de respaldo, y que hoy la empresa no puede devolver.



“La relación con el macrismo fue muy estrecha, directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Central: Hay canilla libre para los créditos de Vicentin. Este mecanismo de vos me das un favor, Vicentin, el favor era: Vos dame dinero para la campaña y yo te voy a premiar facilitándote la obtención de los créditos que me estás solicitando”, afirma Solanas en la película.



En junio, la gestión de Alberto Fernández avanzó con la intención de intervenir la empresa para rescatarla de la quiebra, pero desde Juntos por el Cambio manifestaron su rechazo, convocaron a varias movilizaciones, y finalmente el Gobierno se echó para atrás. Sin embargo, el problema se mantiene, ya que la compañía no puede pagarles a los miles de acreedores y se mantiene la deuda con productores agropecuarios, bancos estatales, privados, nacionales y extranjeros.