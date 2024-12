Villarruel llamó ignorante a Milei en medio de la polémica por sueldos en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a Javier Milei tras sus críticas a los aumentos salariales en el Senado, donde se aprobó una “dieta trece” que eleva los ingresos a casi $7 millones de pesos en diciembre.

Milei calificó la medida como un acto “indigno”, pero Villarruel no tardó en replicar, tildándolo de ignorante y aclarando que no percibe aguinaldo y mantiene congelado su salario desde el año pasado.

“Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”, afirmó la vice.

Estos entredichos expusieron también las diferencias entre Villarruel y Martín Menem, a quien Milei elogió por sus medidas en Diputados. Mientras tanto, la polémica por los ingresos de los senadores sigue generando rechazo en un contexto de creciente descontento social y tensiones políticas.