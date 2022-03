“Villegas quería venir por mi cabeza”, dijo el Pata Medina

El extitular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Juan Pablo “Pata” Medina, dijo ayer que el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, “quería armar una banda para cazar sindicalistas”, en referencia a las revelaciones sobre la existencia de una mesa judicial antisindical durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Quería venir por mi cabeza”, agregó Medina, quien efectivamente fue detenido en 2017, tres meses después de la famosa reunión secreta de la “Gestapo antisindical” en la que Villegas instruía a empresarios platenses sobre la forma de montar causas judiciales contra gremialistas de la Uocra.

“A mí me acusaron de todo, prácticamente de terrorista, pero lo que más me llama la atención era el accionar de esta Justicia y que me llamen a declarar por un tema más político que judicial”, señaló ayer Medina. “Hasta ahora no me pudieron comprobar nada de lo que me estaban acusando”, añadió.

Villegas se presentó ayer en el juzgado federal que lleva adelante la investigación. Ya comparecieron el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, y el ex­subsecretario de Justicia, Adrián Grassi. Todos estuvieron presentes en aquella ya célebre reunión en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro).

Los empresarios que asistieron a ese ­cónclave ya se presentaron en el juzgado, y en los próximos días deben declarar, entre otros, tres exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que también formaron parte del encuentro (más información en páginas 4 y 5).

Medina recordó ayer que, poco antes de que se presentaran las denuncias en su contra, se había reunido con Vidal y con Villegas en diferentes ocasiones, sin sospechar que se montaría una persecución en su contra.

“Dos meses antes de que me armaran estas causas yo estuve reunido con la exgobernadora María Eugenia Vidal mostrándole unos avances de obra de unos trabajos hidráulicos en La Plata y me felicitó. Una supuestamente buena relación”, dijo.