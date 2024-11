Wado de Pedro criticó a Kicillof por la falta de apoyo a Cristina

En declaraciones a Radio Con Vos, el referente de La Cámpora sostuvo que con esa actitud “se perjudica él” y se mostró “dolido” con el gobernador.

“Él no le dio importancia al partido, me parece bien porque está trabajando, está gestionando la provincia más grande la Argentina, es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión, lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración”, señaló el referente de La Cámpora en una entrevista radial, y agregó: Me hubiese gustado que se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental. Me duele y creo que le hace mal a él”

Vale recordar que los cortocircuitos entre el gobernador bonaerense y La Cámpora, tuvieron lugar cuando el kirchnerismo duro le reclamó a Kicillof que fije una posición pública en el marco de la disputa entre Cristina y Ricardo Quintela. A pesar de este pedido, el mandatario nunca se pronunció, provocando el malestar de muchos.