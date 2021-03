“Yo estoy acá y el Presidente que nos endeudó mirando partidos de fútbol en Qatar”

La sala I de la Cámara Federal de Casación inició esta mañana la audiencia previa a definir si cierra la causa "dólar futuro" por inexistencia de delito. La vicepresidenta Cristina Kirchner se conectó desde el Senado Nacional a la plataforma Zoom y habló ante los jueces. Su declaración se transmitió en vivo y en directo.



La vicepresidenta de la Nación finalizó su declaración frente a la Cámara Federal de Casación con una contundente frase: "No voy a pedir ningún sobreseimiento; hagan lo que tengan que hacer".

Las frases destacadas de la declaración de Cristina Kirchner

● "El lawfare es esta corriente regional que ha estigmatizado a los dirigentes populares. Los persiguen sin necesidad de encarcelarlos. El primer Presidente acusado por corrupción fue Yriyoyen”.

● “Ahí empezaron una serie de golpes militares donde la persecución se hacía a través de las fuerzas armadas. Ya no es necesario desaparecer materialmente a los dirigentes políticos, con la articulación de los medios alcanza; no sólo por lo que titulan sino porque cuentan cosas que no están en los expedientes y cuando se producen las sentencias de basan en los medios".

● "Es bueno conocer la cara de los jueces, como la suya Petrone porque no se la conocía. Sería bueno que además de mi cara apareciera la de Daniel Petrone, de Raúl Plée o de Barrotaveña. Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando. Por eso creo que la presencialidad es importante".

● "Cuando me dijeron que tenía que declarar el 1 de marzo dije el 'lawfare sigue en su pleno apogeo' porque la vicepresidenta ese día es sabido que tiene que estar en la Asamblea Legislativa. Preocupante".

● "Esta causa es un leading case en materia de lawfare".

● "Así fuimos a elecciones los argentinos en 2015. No es sólo lawfare, es manipulación del proceso electoral".

● "El 13 de abril me cita a indagatoria por administración infiel y no había ningún amigo de mi gobierno que hubiera comprado y contratado y comprado dólar futuro. Pero sí estaba Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña. Él sí los compró sabiendo que iban a devaluar y el domingo 13 de diciembre se reunió en la Casa de Gobierno arreglando la tasa".

● "No sé cuántos tipos penales podrían caberles a Quintana. Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuraron la compra de dólar futuro y los que estamos sentados acá somos nosotros".

● "En Argentina hay un poder económico permanente, primero fueron las fuerzas armadas y ahora ustedes velan por sus intereses".

● “No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Volvieron a traer al FMI con 44 mil millones de dólares para la campaña de Macri. Ustedes también son responsables, no miren para otro lado”.

● "Usted Petrone y usted Barrotaveña nos negaron el recurso de apelación ante la Corte Suprema y confirmaron el sobreseimiento de los endeudadores seriales del país. Díganme si no son responsables de lo que pasa en el país".

● “El Presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando va a ver partidos de fútbol en Qatar y nosotros sentados acá".

● El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, incide en las mujeres que masacran en femicidios"

● "Ahora escucho a periodistas decir que esto no debió haber sido una causa. Sospecho que lo dicen porque el Presidente decidió iniciar acciones legales por la deuda que tomó Mauricio Macri, que hasta violó el estatuto del Fondo y todas las normas".