Tomaron de rehén al hijo de un abogado durante un brutal robo en City Bell

Los delincuentes perpetraron un despiadado raid delictivo en las últimas horas en la zona Norte platense. En uno de los múltiples atracos, tomaron de rehén a un niño de 10 años y golpearon a su padre cuando intentó defenderlo. Pese a que varios de los casos quedaron registrados en cámaras de seguridad, las autoridades policiales no lograron capturar a nadie.

El primero de los hechos constatados se materializó alrededor de las 19 de anteayer en 461 y 12 de City Bell, donde los hampones encañonaron a un hombre y le quitaron su camioneta. En ese vehículo se dirigieron a las 19.21 hasta un almacén de 460 y 13 C, en el que se encontraban un empleado y un cliente. Quien allí trabaja llegó a advertir la maniobra de los intrusos y actuó en consecuencia. Emiliano, otro empleado del local y hermano de la víctima contó que esta se hallaba “atendiendo como en un día normal. Sonó el timbre, fue a ver y observó a dos personas de aspecto sospechoso, con la cara muy cubierta ademas de barbijo, tanto que solo tenían los ojos a la vista”.

Ante eso, resolvió no abrirles. “Entonces le pidieron el dinero de la caja y le anunciaron que se trataba de un asalto. Se empezaron a violentar y mi hermano tuvo el reflejo de tirar las cadenas de la puerta para impedirles el paso”, continuó con el relato.

Sin embargo, las mismas “se trabaron y él tuvo la lucidez de terminar de bajarla, porque sino se metían por abajo”, concluyó. Fuera de sí, los cacos patearon la puerta hasta romper el vidrio y regresaron al vehículo, sin llevarse nada del comercio que ya había sufrido otros ilícitos.

Golpes a un letrado

De ahí fueron hasta un pet shop ubicado a escasos metros. Estacionaron en reversa y bajaron los mismos dos ladrones. Habían pasado apenas dos minutos del robo anterior: eran las 19:23.

Allí sí ganaron el interior y apuntaron con una pistola a un chico de diez años, a quien retuvieron contra su voluntad mientras exigían la plata.

Daniel, el dueño del sitio, narró: “Se la agarraron con el nene, que es el hijo de un abogado, al que también le robaron. También había una clienta y se llevaron todo lo que tenía”.

El momento más dramático se vivió cuando “quisieron atacar” al menor, por lo que “se metió el padre, lo abrazó y le pegaron a él”. Indignado, aseveró: “Siempre se sabe quiénes son (los malhechores). Si no son del barrio son de enfrente. Es hora de que algo cambie porque no se puede vivir así. El agujero que dejan una vez que te roban es grandísimo, no es solo decir: Gracias a Dios que no nos hicieron nada.

Tanto en este caso, como en el anterior, el suceso quedó registrado en cámaras de seguridad, pero ni siquiera así los numerarios platenses pudieron capturar a los implicados.

Sin embargo, habría más casos por contar, ya que los hampones hicieron de las suyas en un kiosco y sorprendieron a un transeúnte en 13 C entre 460 y 461.

Finalmente, la camioneta que había sido sustraída apareció quemada en la zona del Ecas, en Villa Elisa.

Más casos

Hubo más sucesos además de los mencionados, y todos con el mismo patrón: la impunidad. En 465 entre 17 y 19, dos individuos armados a bordo de un Chevrolet Corsa saltaron el paredón de una vivienda, aunque los voceros policiales aseguraron que “no llegaron a cometer el robo”.

A su vez, un solitario malviviente destrozó la puerta de un edificio de 6 entre 62 y 63, a las 3.40 de ayer, e ingresó, para irse después con las manos vacías. Por último, otro actuó (armado) en una casa de comidas de 19, 518 y 519. Terminó yéndose a las corridas y sin nada porque la empleada forcejeó con él y lo obligó a escapar. Ambos hechos fueron filmados por cámaras de seguridad.