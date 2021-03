A pesar de las marchas, la ola de inseguridad continúa en la región

A pesar de las reiteradas marchas de vecinos de diferentes puntos de la región, como Los Hornos, City Bell, Villa Elisa o Melchor Romero, la ola delictiva continúa avanzando a pasos agigantados y en la jornada de ayer se registraron dos nuevos hechos de inseguridad en la vía pública.



El primero de los episodios se registró en el barrio El Mondongo y la víctima fue un repartidor de 31 años de nacionalidad venezolana. Según indicaron fuentes consultadas por Trama Urbana, el incidente sucedió en la zona de diagonal 79 y calle 64, cuando el damnificado se encontraba realizando un reparto.



Todo transcurría con total normalidad, hasta que en determinado momento el hombre fue sorprendido por dos individuos arriba de una moto, quienes se cruzaron en su camino y le impidieron el paso. Rápidamente y sin mediar palabra alguna, uno de ellos lo abordó, y tras amenaza, le exigió que le entregara sus pertenencias.



No está claro si los hampones le exhibieron o no un arma de fuego, pero lo cierto es que en cuestión de segundos los delincuentes se hicieron con la motocicleta del repartidor, una Honda Wave blanca patente A095OIJ, su celular y su billetera.



Consumado el hecho, los sospechosos escaparon velozmente con rumbo desconocido, mientras que el damnificado tenía que observar con total impotencia lo sucedido. De igual forma, dio aviso a la Policía, aunque nada se pudo hacer ya que el operativo cerrojo que realizaron los uniformados dio como resultado negativo y no se encontró rastro alguno de los implicados.



La comisaría Novena tomó intervención en el hecho, caratulando el mismo como “robo de motovehículo” y manteniendo,

además, comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción número 9, de autores ignorados.



Otro caso en Gonnet



Por su parte, un robo de similares características tuvo lugar en la localidad de Gonnet, más precisamente en la zona de 489 y 28. Allí, un ciclista fue abordado por un grupo de delincuentes que se movilizaba en un automóvil.



Según trascendió, el hecho ocurrió pasadas las 21, cuando el damnificado iba en bicicleta. Sin embargo, el llegar a la mencionada dirección un auto apareció en escena y se cruzó en su camino. Los ocupantes descendieron del rodado, y tras golpearlo, lo hicieron caer al suelo.



De inmediato se abalanzaron sobre él, continuaron agrediéndolo y le arrebataron todas sus pertenencias. Después del feroz ataque, se subieron de nuevo al coche en el que llegaron y escaparon velozmente. Cabe mencionar que toda la secuencia quedó filmada, pero al momento no hay pistas de los ladrones.