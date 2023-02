Abrió una peluquería a todo pulmón, le robaron dos veces y debió cerrarla

La inseguridad en la ciudad de La Plata no se toma vacaciones: un emprendedor local debió cerrar su negocio luego de que un grupo de ladrones le saqueara el local, que había abierto hacía apenas dos meses.

De acuerdo a los allegados a la víctima, esta inauguró hace dos meses su peluquería, a la que le puso Hair Studio NM, en 115 entre 80 y 80 bis de barrio Jardín. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que recibió la pronta visita de los hampones. En primer término, le robaron nada menos que el tanque de agua y, luego, directamente le desvalijaron el local, obligándolo a cerrar. Indignado, le dejó un mensaje al caco en la puerta de la peluquería: “Sr. chorro, no queda nada, ni siquiera laburo”.

“Hace dos meses puso la peluquería mi mejor amigo en Villa Elvira, con un esfuerzo de años, comprando cada cosita hasta que pudo conseguir para poner su local y acondicionarlo. En dos días todo ese esfuerzo se fue a la mierda. El primer día le robaron la bomba de agua y al segundo entraron a la peluqueria y le robaron todo... Todo, no dejaron ni una tijera, es una impotencia, tristeza y angustia”, dijo una allegada.

Colecta

La misma amiga contó: “El martes fue a atender a una clienta y se dio cuenta de que tenía poca agua, fue a revisar el tanque y se encontró con que se habían robado la bomba de agua. Por suerte solo saltaron la reja y no entraron a la casa. Pero al otro día, cuando volvió para abrir su peluquería como todos los días, se encontró con que no tenía nada, le rompieron la ventana de la cocina y le robaron todo lo que tenia, desde tijeras hasta secadores, planchas, máquinas”.

Añadió: “Solo abrió hace dos meses y ya tuvo que volver a cerrar porque se quedó sin nada. Y los vecinos no vieron nada, y la Policía menos y así seguimos... Sin que pase nada”.

Refirió que el damnificado “es una persona que no se merece esto. Por lo menos quiero que se sepa, para que la persona o las personas que hicieron tanto mal no se queden tranquilas con que bueno, entraron y no pasa nada. Quiero que vean que nos movemos, que vamos a hacer lo imposible para que él pueda volver a trabajar y que las denuncias correspondientes están hechas”. Quienes quieran colaborar con la víctima pueden hacerlo enviando cualquier suma al alias Hair.studio.nm, a nombre de Bárbara Brown.