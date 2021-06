Agente de Caballería se enfrentó a dos ladrones en El Mondongo

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de ayer, cuando un efectivo de la Policía fue sorprendido por dos delincuentes. Estos lo interceptaron cuando se dirigía hacia su trabajo, pero terminaron siendo ahuyentados por el uniformado.



Según indicaron fuentes consultadas, todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando un agente del Cuartel Central de Caballería se encontraba a bordo de una bicicleta, transitando por la zona de diagonal 79 y calle 64, del barrio El Mondongo.



En ese momento, el oficial, que estaba vestido de civil, fue interrumpido por dos individuos que iban en motocicleta, los cuales bajo amenaza intentaron arrebatarle su bicicleta Firebird. Con arma de fuego en mano, los maleantes quisieron intimidarlo, pero no consiguieron su objetivo, ya que el hombre no estaba dispuesto a entregar sus pertenencias.



El efectivo detuvo entonces su marcha, extrajo su arma reglamentaria y se identificó como personal policial. Esto tomó por sorpresa a los sospechosos, quienes decidieron escapar del lugar sin dar el golpe, y abandonando su moto, una Bajaj Rouser, a unos 50 metros de donde habían querido cometer el ilícito, por lo que siguieron su fuga a pie.



De inmediato, el policía llamó al 911 y un móvil se dirigió al lugar, realizándose un operativo cerrojo en las inmediaciones. No obstante, al momento no se pudo dar con los autores del hecho y tanto el paradero como la identidad de los mismos sigue siendo una incógnita.



Por su parte, más tarde se comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraído en la misma jurisdicción. El hecho fue caratulado como “tentativa de robo”, y tomó intervención la comisaría Novena y la UFI en turno.