Luján Riccio pide justicia por su hijo fallecido en 2019

Luján Ruccio, a dos años de la muerte de su hijo discapacitado, pide a la Justicia que se active y avance en la causa. Su hijo murió en 2019 y por el hecho la mujer acusa a su expareja de ser el responsable.

Según denuncia, sus hijos vivían en una casilla en el fondo de la propiedad que compartía con su expareja separada de la casa principal y no era adecuada para que viviera una persona con la discapacidad de su hijo.

La mujer destacó que a principios de mes, su expareja la chocó con el auto cuando estaba andando en bicicleta.

Pese a todo, el hombre le hizo una perimetral y por eso no puede ver a sus dos hijas que viven con el padre. "Hoy se cumplen dos años y dos meses de la muerte de mi hijo, todavía no hay respuestas de la justicia, no me pude acercar a ver a mis hijas, tengo un régimen de visitas que no se cumplen, la Justicia está esperando a que me mate", aseguró.