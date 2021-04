Alarmazo por la inseguridad: “La Policía libera zonas y no nos defiende”

Hartos de la inseguridad en una localidad donde otrora se respiraba un aire de tranquilidad absoluta, los vecinos de City Bell se hicieron escuchar anoche y, durante un minuto, a las 21 todos hicieron sonar las alarmas de sus casas y vehículos.



“Fue para pedir que la Justicia no sea cómplice de la delincuencia”, esgrimieron los lugareños, que ya llevan, por otra parte, siete jueves consecutivos reuniéndose para combatir a los hampones, ante la falta de inacción policial, y pasado mañana volverán a juntarse.



Sin embargo, el delito no cesa y en esta oportunidad cuatro cacos armados ingresaron a una vivienda de 465 y 11, a plena luz del día.

Redujeron a una mujer de 55 años y a un joven de 24, los maniataron, los golpearon y les quitaron dinero en efectivo, joyas y demás pertenencias de valor, dándose luego a la fuga. Hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.



“No se trató de un caso aislado, sino de un ataque gracias a la zona liberada propuesta por los agentes de seguridad para los delincuentes. Ellos (por la Policía) no nos defienden a nosotros”, se lamentó un frentista.