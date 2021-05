Alerta en La Plata: denuncian a un hombre que se muestra desnudo en probadores de ropa

Las comerciantes cerca de Plaza Italia denuncian que un hombre de unos 37 años de ojos claros y de look "noventoso", según describieron las testigos, pide comprar una prenda y luego entra a los probadores para luego realizar un acto de exhibicionismo.

"No fue un accidente, él se asoma con una calza puesta y en un momento me pregunta ¿Cómo me queda? y se da vuelta con el miembro erecto", explica una de las denunciantes.

Em testimonio exclusivo con este medio una comerciante relató bien lo sucedido: “Cuando entra un hombre a un negocio de mujer, uno se tensiona con respecto a los asaltos. Es la primera vez que me pasa que un hombre pase a probarse ropa de dama. Yo lo dejé pasar porque ya había estado en el local. En un momento veo que se corre la cortina y estaba desnudo, no tenía boxer. Digo quizá se corrió, es medio torpe, y cuando me muestra la calza lo hace sin ropa interior y se le dibujó todo el mienbro”.

Y agregó: "Es un chico de un 1,75m., es castaño claro, ojos verdes, es lindo flaco. Anda con una campera de corderito, pantalón jean, y confunde confianza con exabruptos".

Según informaron, el sujeto no entra a los negocios que son atendidos por hombres y suele andar en la zona de Plaza Italia, según dicen los testigos, masturbándose cerca de las personas.