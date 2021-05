Nuevo robo a mano armada colmó la paciencia de los vecinos de Villa Elisa

Nuevamente un comercio de Villa Elisa fue en las últimas horas visitado por delincuentes, que encañonaron a los presentes y escaparon con la recaudación y otros elementos de valor.



En esta oportunidad, los hampones se dirigieron el jueves hasta un local emplazado en 419 y 23. Ingresaron y, arma en mano, apuntaron a quienes allí se encontraban. El siguiente paso fue pedirles el dinero de la caja y también lo que llevaban encima. De esta manera, se alzaron con un monto en efectivo no estipulado, celulares y, con todo eso asegurado, se dieron a la fuga.



“Hoy nos tocó a nosotros: fuimos asaltadas a mano armada. Se manejan con total impunidad (los ladrones). En una semana robaron a tres comercios de la cuadra. Estoy indignada”, publicó en una red social la damnificada.



Hasta el cierre de esta edición, los agentes de la comisaría Duodécima, con jurisdicción en la zona, aseguraban no tener denuncia formal alguna. “Nadie se acercó a denunciar el hecho”, se limitaron a decir. Sin embargo, comenzarían actuaciones de oficio.

Escruches



Recordemos que, tal como informó diario Hoy en exclusiva, a mitad de semana sujetos desconocidos habían ingresado durante la madrugada a tres comercios de esa localidad: una casa de fibrofácil, una fiambrería y una pollajería. De cada uno de los sitios, se llevaron plata y todo aquello que hallaron y consideraron de interés.



Luego de 24 horas, atacaron en tres locales de Camino General Belgrano y 445, donde además causaron destrozos. “Hicieron un tour para robar”, se lamentaron los vecinos. A su vez, una familia de 31 y 424 quedó a merced de una banda de delincuentes, que cometió una entradera en su casa y se fugó con electrodomésticos y efectivo. Cabe destacar que no hay personas identificadas por todos esos sucesos.

Preocupación



Los frentistas de Villa Elisa se mostraron preocupados por la situación que están viviendo, y aseguraron ante este multimedio sentirse “desprotegidos”.



Uno de ellos contó que “los chorros ya se roban cualquier cosa, todo les viene bien. Ahora se llevaron el cesto de basura de casa, en 7 y 57”. Otro, le respondió: “A mí me robaron un bolsón de arena”.



“Lo mío fue un intento de robo, pero me quebraron cuatro dedos del pie izquierdo, me fracturaron la rótula de la rodilla y nadie hizo nada. Estoy con una silla de ruedas esperando a que me digan si vuelvo a caminar”, destacó una tercera. Por último, una lugareña sentenció: “La Policía acá da vergüenza. Te roban y te tienen como nueve horas en la comisaría para hacer la denuncia”.