Esperan la decisión de la Cámara para definir el juicio por la muerte de Lucas Lin

La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata finalizó ayer una serie de audiencias que habían solicitado los abogados de los distintos imputados. Estas se dieron con el objetivo de ratificar y mejorar sus argumentos para que sus defendidos sean sobreseídos y así eviten el juicio oral. Se trata de la causa que investigó la muerte de Lucas Kevin Lin (5), ocurrida el 5 de febrero del 2019 en el campo de deportes del Colegio Lincoln de nuestra ciudad.



Con referencia al homicidio culposo “nada ha dicho el juez (Eduardo Silva Pelossi) para determinar cuál es el deber de cuidado de la señorita Muro. Solamente dice Estoy de acuerdo con la fiscal, y tampoco ella dice nada al respecto. La segunda nulidad es la falta de motivación del resolutorio, porque si bien el magistrado se explaya sobre las conductas de (Mónica) Cauteruccio, (Rubén) Monreal, (Rosana) Costa, y (Marcos) Echenique, pero con respecto a nuestra asistida no dice nada”, le comentaron a diario Hoy Leandro Heredia y Tomás Bernard.



“También hemos derribado lo que dice el juez de Garantías respecto de las figuras penales en juego, que son el abandono de persona seguido de muerte y el homicidio culposo. El deber de cuidado reposa en el guardavidas (Martín Argüelles) por dos razones: porque tiene conocimientos específicos para salvar vidas y porque firmó un contrato de locación de servicios que lo liga a la institución”, agregaron los letrados, quienes pidieron el sobreseimiento de la estudiante de Educación Física.

Otros imputados



“En cambio, mi asistida no firmó ningún contrato de locación ni tenía conocimientos para salvar vidas; entonces no podemos poner en pie de igualdad a los dos presuntos autores. La posición de garante está originada en la ley, en la convención y en la conducta precedente. ¿Cómo ella iba a abandonar a alguien a su suerte si sabía que estaba un guardavida ahí? El niño muere porque quien tenía que evitar su muerte no lo hizo”, argumentaron.



Además de los mencionados, también están imputados el director de la colonia, Néstor Ramos, por presunto “abandono de persona seguido de muerte”, y cuatro inspectores municipales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público”, ambos en concurso ideal.