Audaz robo en una inmobiliaria céntrica: escaparon con más de $100.000

Un audaz y arriesgado golpe perpetraron ayer a la tarde al menos tres delincuentes en una inmobiliaria céntrica. De allí escaparon con dinero en efectivo, celulares y otros elementos de valor, dándose a la fuga y manteniéndose en la clandestinidad hasta el cierre de esta edición, según informaron fuentes policiales y judiciales.



De acuerdo a lo aportado por los voceros, todo ocurrió en horas del mediodía en la sucursal Dacal emplazada en las calles 49 entre 12 y 13. Hasta allí llegaron los hampones y ganaron el interior.



Una vez dentro, uno de ellos sacó una pistola y el otro una picana, con las que amenazaron a los presentes, entre ellos un empleado de la firma de 47 años. El siguiente paso, ya con la situación dominada, fue dirigirse hacia la caja fuerte, donde se apoderaron de los 700 dólares y los $30.000 que allí había (unos $100.000 en total).



Una fuente relató que en ese momento se estaba llevando a cabo la venta de una casa, y que había “mucho dinero”, aunque ninguno de los consultados se animó a corroborarlo.



Autopista



Cometido el atraco, ya con los billetes y con teléfonos particulares de los damnificados, los malvivientes escaparon corriendo y se subieron luego al auto en el que arribaron, tratándose de un Volkswagen Gold Trend de color blanco en el que había un cómplice efectuando de campana. Los tres a bordo enfilaron rumbo a la autopista La Plata-Buenos Aires y se perdieron de vista, no sin antes intentar robarse también un Ford Focus.



Siempre sobre la base de los dichos de las fuentes, los hampones no ejercieron en ningún momento violencia física para con los perjudicados.



Minutos después, el sitio atracado se llenó de agentes de la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona, y de los detectives de la DDI, que colaboraron con el caso. Revisaron las cámaras de seguridad, públicas y privadas, con el fin de dar con los malhechores, de quienes nada se sabe. En tanto, los peritos de la Policía Científica llevaron a cabo sus tareas de rigor, aunque no pudieron recolectar material de interés.



Por el momento, se abrió una causa penal tramitada en la fiscalía penal en turno por el delito del “robo calificado”.