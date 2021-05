“Hicieron un tour para robar”: denuncian raid delictivo

Un número no identificado de delincuentes asaltó tres comercios de la zona de Camino General Belgrano y calle 445, de la localidad de City Bell, actuando durante horas de la noche, cuando rigen las restricciones de circulación.



Según denunciaron los propios vecinos del barrio, los hampones “hicieron un tour para robar”, ya que atacaron negocios a pocas calles de distancia y con escasos minutos de diferencia. En las imágenes aportadas por los frentistas puede verse cómo forzaron la entrada de un supermercado.



En dicho local, los maleantes rompieron la cerradura. Luego de ganar el interior, dejaron un gran revuelo tras sus pasos y se apoderaron de todo lo que encontraron en lugar. Sin embargo, su accionar delictivo se trasladó a la pollajería que está emplazada al lado, en donde también ingresaron tras violentar la entrada.



Nuevamente, en ese negocio la modalidad se repitió: revisaron cada rincón lo más rápido posible y sustrajeron la mayor cantidad de objetos de valor, como así también algo de efectivo. Pero no iban a quedarse conformes con este botín y apenas a 500 metros volvieron a atacar.



Tal como señalaron los vecinos, se fueron hasta una vinería que está a media cuadra, aunque en este tercer lugar no lograron entrar. “No alcanzaron a ingresar pero barretearon las puertas y rompieron candados”, detalló un testigo consultado por Trama Urbana.



“¡Lo del supermercado es increíble! Tienen cámaras de seguridad y cortina metálica, pero no se detienen. Los intentos de robo son entre las 2 y 5 de la mañana”, relató otro de los residentes de la zona, quien agregó que el lugar ya había sufrido otros cuatro intentos de robo previos.



Por su parte, otro de los frentistas de la zona señaló indignado: “La localidad creció muchísimo y sinceramente al igual que el resto de las zonas, con cinco patrullas no hacés nada. La situación económica empeoró, la gente de bien realiza emprendimientos y los otros hacen fechorías”.



Cabe mencionar que por el momento, los autores del hecho aún siguen siendo intensamente buscados por las autoridades. Al cierre de esta edición se desconocía su identidad y paradero.

Asimismo, este multimedio había informado que un raid delictivo similar ocurrió el lunes, cuando ladrones atacaron una casa de fibrofácil, una fiambrería y una pollajería de la zona de Arana y Centenario.